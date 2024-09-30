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富國島首間星巴克！粉色歐風建築超夢幻　坐海景第一排露台看夕陽

▲▼富國島首間星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲富國島首間星巴克開幕，坐擁海景第一排美景。（圖／翻攝自星巴克官網

記者蔡玟君／綜合報導

富國島現在已成為台灣人到越南玩最熱門的目的地，尤其位於南島有世界最長海上纜車、親吻橋、以及夢幻地中海日落小鎮能欣賞海景與夕陽。現在在日落小鎮就開幕富國島第一間星巴克，粉嫩色調加上坐擁海景第一排，為當地又增一處每拍打卡地。

地中海日落小鎮擁有濃濃歐洲風情，色彩繽紛的建築，每一處轉角都超好拍，不僅有國際級飯店是世界最長海上纜車的起點站，還有浪漫地標「親吻橋」，並能欣賞海景奇幻大秀「Kiss of the Sea」。

▲▼富國島首間星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲▼富國島首間星巴克以歐風建築融入海洋意象設計。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲▼富國島首間星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲▼富國島首間星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲露台座位區也很好拍。（圖／翻攝自星巴克官網）

去年4月底，小鎮中開幕富國島上第一間星巴克「Starbucks Beach House Sun Primavera」，店內結合歐洲風情與海洋風格，店內擁有超過140個室內和戶外座位，並設有寬敞露台，讓顧客能享受壯麗的海景與夕陽美景。

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島Sunworld Cable Car，越南太陽集團纜車，越南旅遊，富國島旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國島世界最長跨海纜車Sunworld Cable Car。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼富國島太陽集團地中海小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲地中海日落小鎮每一處都很好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著日落小鎮開發越來越完善，推薦旅客可以白天先搭乘世界最長海上纜車「Sunworld Cable Car」前往香島，玩海陸樂園後，再搭纜車返回日落小鎮，途中還能俯瞰海上珍珠養殖人家，再到星巴克休息、看海賞夕陽，若有餘裕，推薦走一趟近年新地標親吻橋，入夜則可欣賞海景奇幻大秀「Kiss of the Sea」，最後入住小鎮中飯店，就能是超豐富的一日行程。

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