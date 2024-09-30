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日本航空10月起機上全艙等享免費WiFi　搭國際線轉國內機票0元

▲▼日本航空,日航,航空業,客機,航班,Japan Airlines,波音787-8,出國,旅遊,觀光,桃園機場,桃機,JA835J。（圖／記者李毓康攝）

▲日本航空10月起從日本出發的國際線航班均可享機上免費WiFi。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本航空宣布，從10月1日起所有從日本出發的國際線航班，機上全艙等均可使用免費WiFi，不過依據艙等不同，可免費使用時間也不同。此外，即日起旅客購買台灣出發往日本的國際線航班，就免費送國內線機票，方便旅客利用日航綿密的國內線航網，深度探索各地。

根據日本航空規劃，10月1日起從日本出發的所有國際線航班（不含共掛航班），機上全艙等均可使用免費WiFi服務。不過依據艙等可使用時間不同，頭等艙與商務艙旅客航程期間均可免費使用，豪經艙與經濟艙旅客在航程期間可免費使用1小時，不過，所有艙等旅客皆無法使用影音串流服務、語音或視訊通話。

▲▼Telegram,社群軟體,群組,手機,APP。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲搭日航自日本出發的國際航班，可享免費機上WiFi。（圖／免費圖庫Pixabay）

同時，從即日起預訂自台灣、印尼、中國、印度出發的國際線航班的旅客，即享有「訂國際線送國內線機票」，且銜接日航國際線航班的日航國內線班機，也適用國際線免費託運額度，經濟艙享免費2件各23公斤、商務艙享免費3件各32公斤。不過旅客須注意的是，該優惠必須為同一筆訂單，不可拆開訂購。

▲▼酷航引進巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2。（圖／酷航提供）

▲酷航。（圖／酷航提供）

酷航則宣布，為因應北半球冬季旅遊需求的增長，將調整其航線網絡。台灣出發航班方面，今年10月28日起，新加坡經台北飛往東京（成田）的航班增為每周5班，12月1日至2025年1月26日期間一天提供2航班。今年12月3日起，新加坡經台北飛往首爾（仁川）的航班將增至每周6班，2025年1月23日起增為每天一班。

另外，旅客也可藉由酷航經新加坡轉往澳洲旅遊。今年12月起，從新加坡飛往珀斯的航班將從每周13班增加至14班；而飛往墨爾本的航班也將從每周12班增加至13班，並從2025年1月起增加至每日2班。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本航空 日本旅遊 交通資訊 亞洲旅遊

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