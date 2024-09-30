明早開搶！住全台6間長榮酒店3399起　送早餐吃到飽、暢飲星巴克

▲長榮酒店線上旅展10月1日早上開賣。上圖為嘉義長榮文苑酒店。（圖／長榮酒店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

10月旅展月！長榮酒店宣布自10月1日早上10點起推出線上旅展，開賣超人氣聯合住宿券與聯合餐券，住宿券一套20張5萬8000元（每張平均2900元）、一套6張1萬9200元（每張平均3200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3399元選擇。

▲台南台糖長榮酒店客房示意圖。

長榮酒店表示，此次住宿券與餐券搶先從10月1日起線上開賣，一張住宿券可入住旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南的酒店雙人房一晚並含早餐吃到飽；持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，嘉義長榮文苑酒店及台南台糖長榮酒店加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券。

▲▼住礁溪長榮鳳凰酒店，早餐提供星巴克咖啡無限喝。（圖／記者蔡玟君攝）

持三張住宿券則可入住礁溪長榮鳳凰酒店，享洋式客房一泊一食，除早餐吃到飽，礁溪長榮鳳凰酒店餐廳更提供星巴克喝到飽，更能外帶一杯離開。

聯合餐券則可於全台長榮酒店所屬10間餐廳兌換，包括雙人自助百匯、精緻中式套餐或特選伴手禮等，單張售價1788元，一套10張優惠價1萬6880元（每張平均1688元），票券使用期限至2025年12月30日為止。

▲想要體驗不一樣的跨年，就到雪梨看跨年煙火。（圖／東南旅遊提供）

東南旅遊則宣布將從10月8日起至11月4日為止推出「2024 ITF 線上旅展」，線上旅展期間每周二早上10點推出萬元周周搶限量活動，如玩韓國釜山、首爾、濟州島，五日團最低8888元起。

迎接2025年，業者推出澳洲雪梨跨年行程，安排海景港灣景觀餐廳，迎接全世界第一個跨年煙火，旅展優惠每人省1萬元；同時搶先首賣「肯亞動物大遷徙」體驗世界自然奇景，最高每人省1萬5。另外，春節9連休及台灣旅客熱愛日韓賞櫻，旅展活動期間全球機加酒自由行、熱門旅遊票券，活動消費滿額再享95折優惠。

▲日本北陸冬季合掌村美景。（圖／東南旅遊提供）

同時，今年冬天還可以搭乘星宇航空前往日本北陸，入住五星飯店，造訪雪白童話合掌村，旅展特惠3萬4900元起；或來場奢華馬來西亞之旅，全程入住五星飯店、大啖米其林推薦美食，旅展特惠價1萬9900元起。此外，購買線上旅展指定海外團旅，加碼抽「一年份國旅」玩到飽。