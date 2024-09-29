快訊／山陀兒進逼　太魯閣晶英酒店重新開放延至10／13

▲太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

受到山陀兒颱風影響，花蓮太魯閣晶英酒店今（29日）宣布，原訂10月1日重新開放營業，將延期至10月13日，預訂此段期間的旅人，將會主動聯繫協助相關安排。

太魯閣晶英酒店在今年403地震後進行長時間暫停營業，等待山林恢復。原訂於10月1日將重新開業，但隨著山陀兒颱風步步進逼，業者發出公告表示，考量颱風路徑與此次雨量預測，山林與道路穩定狀況需要一些休息時間，為了維持整體旅遊與住宿品質，飯店決定營運日期延至10月13緩步啟動。

此外，重新營業後也並非天天營業，根據業者規劃，重新開幕初期將提倡同仁「一起好好休假」，至2024年底為止，酒店只在每周四至周一營業，特殊假期或連假除外，讓員工能好好上班，也能好好休假。

▲山陀兒颱風最新路徑預估 。（圖／氣象署提供）

中颱山陀兒持續進逼台灣，氣象署預估今天深夜到明天清晨發布陸上警報，氣象署最新路徑再往西修，不排除從恆春半島登陸，貼著花東陸地北上，明天東半部及北部山區可能出現豪雨等級的雨勢，周二、周三將是影響台灣最明顯時候。

氣象署最新預報資料顯示，山陀兒今下午2時的中心位在在鵝鑾鼻東南方約 430 公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒35公尺，7級風平均暴風半徑擴大到180公里，10級風平均暴風半徑60公里。

氣象署預估，山陀兒颱風未來6小時近中心最大風速每秒38公尺，7級風暴風半徑 200 公里、10級風暴風半徑 70 公里；預測未來12小時，近中心最大風速每秒 38 公尺，7級風暴風半徑 200 公里、10級風暴風半徑 70 公里。

氣象署指出，山陀兒過去3小時暴風圈稍擴大，目前其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。今晚起基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。