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不斷更新／中颱山陀兒來襲　全台景點休園、活動暫停懶人包

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲山陀兒來龍，太平山蹦蹦車15：00起停駛。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者黃士原／台北報導

山陀兒已增強為中颱，花東、恆春半島及南部山區將會首當其衝，《ETtoday新聞雲》整理出全台景點、主題樂園預警性休園，以及活動暫停消息，並不斷更新，請民眾多加留意。

國家公園及遊樂區

太平山國家森林遊樂區：9月29日15:00起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。太平山蹦蹦車15：00起停駛。

合歡山、奧萬大國家森林遊樂區：9月30日至10月2日進行預警性休園，後續將視山陀兒颱風過後之影響程度，適時恢復開園。

▲奧萬大國家森林遊樂區9月30日至10月2日進行預警性休園。（資料照／南投林管處提供）

雪霸國家公園：9月29日08：30起，不得進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動，原核發入園許可證失效，視災害復原情形恢復入園。九九山莊將同步配合暫停住宿開放。

雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區：9月29日17:00至10月2日進行預警性休園，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

阿里山國家森林遊樂區：於9月30日8時起進行預警性休園，眠月線、一葉蘭自然保留區及嘉義分署所轄步道亦暫停開放，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整並再行發布。

▲阿里山林鐵10月1日、2日全部列車停駛。（圖／林鐵及文資處提供）

阿里山林鐵：除9月30日阿里山至嘉義列車正常營運外，其餘列車預警性停駛；10月1日、2日全部列車停駛。後續將視颱風影響狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區：9月29日17:00起預警性休園及封閉，請遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

知本國家森林遊樂區、向陽國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、都蘭山步道：9月29日17:00起預警性封閉。

玉山國家公園：9月29日上午8：30起全面禁止入園，颱風警報解除後視災害復原情形，原核發入園許可證失效，另公告恢復入園活動日期。

龜山島：9月29日起至10月2日，預警性封島4天。

福山植物園：9月30日至10月2日預警性休園。

主題樂園

蟬說：夕陽漫漫：9月30日至10月4日休園。

全台活動延期或取消一覽

尚無活動延期

關鍵字： 中颱 山陀兒 休園 活動暫停

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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