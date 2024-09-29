日本二層泡雞白湯拉麵海外首店插旗高雄　10／11進駐漢神巨蛋

▲日本二層泡系雞白湯拉麵海外首店插旗高雄。（圖／取自漢神巨蛋官網）

記者黃士原／台北報導

又有日本拉麵名店登台！開幕不久就獲得究極拉麵大賞的肯定的「二層泡雞白湯神宮寺」，海外直營首店選擇進駐高雄漢神巨蛋，10月11日正式開幕。

2021年開業的「神宮寺」是日本名古屋人氣拉麵店，以醬油沾麵、拉麵獲得好口碑，由於限定菜單「雞白湯拉麵」廣受歡迎，因此在今年7月創立新品牌「二層泡雞白湯神宮寺」，而且開幕不久就獲得究極拉麵大賞。

▲二層泡系雞白湯拉麵（辣味）。（圖／取自漢神巨蛋官網）

日前高雄漢神巨蛋宣布引進二層泡雞白湯神宮寺，這也是海外直營首店，預計10月11日正式開幕。根據漢神巨蛋官網上的介紹，該品牌主打在雞白湯底加上濃郁泡沫，形成雙層湯頭；使用小麥粉混合烘焙過的小麥麩皮，製作出香氣濃郁的麵條；叉燒肉以低溫慢慢烹調，保留了濕潤的口感與香氣。

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

另外，日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」也來台灣展店，第一家分店落腳台北市延吉街，目前試營運中，10月8日正式開幕。

位於日本大阪的「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」2018年創立，主廚曾在米其林星級餐廳磨練，14年法式料理經驗也展現在拉麵中，招牌鯛担麵湯底使用愛媛縣宇和島的真鯛魚，以小火慢煮10小時製作成濃縮魚湯。

▲招牌鯛担麵（無湯）。（圖／業者提供）

鯛担麵（湯）碗裡除了季節蔬菜、魚子醬、低溫烹調叉燒、鯛魚刺身等豐富配料，還把擔擔麵中常用的芝麻，打成像泡沫般的細膩口感，使鯛魚濃郁的鮮味更加突出。同時使用辣味肉臊、5種香料與3種辣椒、經典法式醬汁來增添風味。