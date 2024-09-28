這6天指定變裝「玩樂園門票166元」現省784元！再送爆米花

▲龍潭小人國祭出「指定變裝166元」、「來搗蛋就給糖」和「按圖尋寶趣」。（圖／小人國主題樂園提供）



記者彭懷玉／綜合報導

為迎接西洋萬聖節到來，桃園龍潭小人國祭出「指定變裝166元」、「來搗蛋就給糖」和「按圖尋寶趣」三項優惠活動。其中，凡16歲以下的遊客，在6個指定日期穿著橘、黑、紫任一色上衣（指定顏色需達80%），並配戴巫婆帽或惡魔髮箍，即可享現場購票166元優惠，現省784元。

▲小人國即日起推出「指定變裝166元」優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國推出「指定變裝166元」優惠，只要在指定日期（10月5日、6日、10日、11日、12日、13日，共6天），16歲以下的旅客穿著橘、黑、紫任一色上衣（指定顏色需達80%），並配戴巫婆帽或惡魔髮箍，現場購票只需166元（原價950元）。此外，還能免費拿到一桶萬聖限定爆米花（價值190元，無法指定口味）。

為讓全民感受搞怪又歡樂氣氛，不限年齡，只要穿著橘、黑、紫任一色上衣（指定顏色需達80%），並持南瓜造型桶，前往園區指定商店大聲說出「來搗蛋就給糖」，即可獲得彩色魔法糖。同時，也設計了「按圖尋寶趣」活動，需先至小人國官網「樂園速報」下載藏寶圖，按照圖上線索前往歡樂王國指定區域尋找寶藏卡，找到寶藏卡，即可至入口服務台兌換神秘限定好禮。

▲台中麗寶樂園探索世界推出遊行、搞怪變裝等活動。（圖／業者提供）



另外，台中麗寶樂園探索世界推出遊行、搞怪變裝等活動，只要其中一人半身或全身穿著萬聖扮裝，即可享門票1,399元萬聖裝扮雙人套票（原價2,600元）或1,199元親子套票（原價2,300元），還可以在渡假園區內多個場域Trick or Treat討糖趣，留下難忘回憶。