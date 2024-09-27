彰化首間國際級旅宿！「鹿港英迪格酒店」2028年開幕　亮點搶先看

▲彰化首間國際級五星酒店「鹿港英迪格酒店」將於2028開幕。（圖／上京成股份有限公司提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

彰化將迎來首間國際酒店！鹿港轉運站BOT案負責廠商上京成股份有限公司宣布，與洲際酒店集團正式簽約合作成立「鹿港英迪格酒店」，預計2028年開幕，開幕後將成為彰化第一間國際級五星酒店。

上京成股份有限公司表示，鹿港擁有豐厚的文化底蘊，鹿港英迪格酒店預計將以「非凡鹿港，行渡洛津」為故事主題，酒店外觀採用鹿港常見的紅磚造型，映襯風帆的塊狀設計，用凌空飛躍的帆船意象，引領賓客循歷史的軌跡，覓遇鹿港的風華，共同見證其非凡。

▲鹿港英迪格酒店外觀採用鹿港常見的紅磚造型。

根據業者規劃，鹿港英迪格酒店預計2028年啟業營運，並有115間客房、鄰里咖啡廳、可容納50桌的宴會廳、室內溫水游泳池、酒吧等，期望將融合歷史、文化、藝術、科技元素的鹿港英迪格酒店打造成鹿港的新地標。

▲未來鹿港英迪格酒店落成後的夜景。

彰化縣政府也表示，鹿港老街及周邊地區今年上半年就吸引962萬人次，在全國老街人潮排行第一，而「鹿港轉運站」位處鹿港建國路與中正路交界處，交通便利，不僅鄰近有老街、天后宮、龍山寺等知名景點，也銜接附近觀光工廠，加上台61線西濱快速道路串聯白色海豚屋、芳苑海空步道等景點，相信未來以「鹿港轉運站」及「鹿港英迪格酒店」為觀光樞紐，能吸引更多觀光客留宿鹿港，延伸發展鹿港的夜經濟。

▲花蓮英迪格預計明年第三季開幕。（圖／秀泰集團提供）

而秀泰集團則宣布與洲際酒店集團合作，在新城鄉打造「花蓮英迪格酒店」，預計2025年第3季開幕，秀泰集團總經理廖偉銘希望，一泊一食含早餐能夠萬元有找。

花蓮英迪格酒店選址於新城鄉，占地面積約2.6公頃，外觀設計以自然美景與現代建築相結合，展現清新雅致的風格。酒店周圍環繞著清澈湖泊和綠意盎然的植被景觀，同時園區內大量種植果樹，營造悠然自得的放鬆氛圍。未來酒店將提供包含別墅套房等多元房型，合計80間房。



