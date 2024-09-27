台南人氣手搖「御私藏」插旗台北！必喝飲品快看　珍奶限時買1送1

▲台南人氣手搖店「御私藏」插旗台北了。（圖／御私藏提供）

記者蕭筠／台北報導

自台南起家的人氣手搖飲品牌「御私藏Cozy Tea Loft」首度進軍台北，強勢插旗大巨蛋，不僅帶來冠軍珍奶「炙燒布蕾黑龍奶」，還能喝到超獵奇肉乾珍奶，即日起正式試營運，並祭出指定飲品限時買1送1、買2送1優惠。

▲推薦必喝冠軍珍奶「炙燒布蕾黑龍奶（左）」，右為爆打渣男檸檬茶。（圖／記者蕭筠攝，下同）

御私藏創立於2014年，目前在中南部約有30幾家門市，今年9月終於北上插旗，於大巨蛋B2開設第1間台北店，並帶來多款人氣飲品。首推去年在紐約時報廣場舉辦的「珍奶節」中奪冠飲品「炙燒布蕾黑龍奶」，選用濃郁奶茶搭配Q彈珍珠作為基底，接著淋上一層超厚布蕾，經過炙燒後散發焦糖香氣，打造豐富口感，售價90元。

▲獵奇新品「台灣肉乾珍珠奶茶」裡頭加了肉乾切丁。

還有超獵奇新品「台灣肉乾珍珠奶茶」等喝，在香濃珍奶中加入肉乾切丁的組合，更添鹹甜香氣，售價80元；超夯款「爆打渣男檸檬茶」則選用整顆屏東九如綠檸檬高速爆打，把檸檬香味層層捶打堆疊出來，搭配原生⻘茶，再加入些許海鹽提升香氣，售價80元。

▲還能吃到與摘星生乳捲甜點店「byebyeblue」聯名的「米其林霜淇淋」。

同步還能吃到與摘星生乳捲甜點店「byebyeblues」聯名的「米其林霜淇淋」，一共有重乳奶茶、布蕾2種口味，也提供綜合口味選擇，每支售價139元。

歡慶御私藏台北大巨蛋門市試營運，即日起至10月6日期間每天上午11時至12時可享「炙燒布蕾黑龍奶買1送1」，至10月30日前加碼「爆打渣男檸檬茶買2送1」，以上優惠不適用外送。

▲東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供，下同）

另，台北東區近日也開出一家以簡約侘寂風設計的全新手搖品牌「青山-青茶專業製作」，店型風格簡約，並以手刷感淺杏仁色系呈現，櫃檯左側更特意保留附有小邊桌的坐位區，讓消費者買了飲品可以稍作休息，還能拍照打卡。

▲飲品主打4款高山青茶。

飲品主打「高山青茶」，一次精選4款來自世界各地、中高海拔的高山茶，以4季作為靈感命名，包括帶有梔子花香的「春青」、蜜香堆疊木質風味的「夏青」、茶湯有著奶香的「秋青」及具有冷冽青草香的「冬青」，最便宜1杯只要30元；純茶類還有特色綠水、天蟬紅茶以及4款無咖啡因茶款；同步提供奶蓋、奶茶、果茶及加料系列飲品，選擇豐富。

▲同步推出多款創新配料像是蕎麥珍珠、菜燕青茶。

同步推出多款創新配料，首推帶有穀物、焦糖香的「蕎麥珍珠」，搭配鮮奶茶最適合；「菜燕青茶」則把市場傳統甜點菜燕變身成手搖配料，清甜冬瓜香結合微脆咀嚼口感，建議搭配帶有梔子花香的春青最好喝；還有「蕎麥奶蓋」，把法國Elle&Vire鮮奶油結合焙香蕎麥粉製成綿密奶蓋，配上玄米茶，一次就能喝到不同穀香的層次感。

青山 -青茶專業製作忠孝復興店

地址：台北市大安區大安路一段21號

營業時間：11:00-22:00