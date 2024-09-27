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國旅雪崩式下滑！超過5成2旅宿業績衰退　6大原因曝光

▲▼1111人力銀行設計「觀光旅宿產業現況調查」問卷觀察業界現況。（圖／記者蔡玟君攝）

▲1111人力銀行公布「觀光旅宿產業現況調查」現況。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

疫後台灣人瘋出國，但國旅景氣卻大幅下降，部分景點更出現雪崩式下滑窘境，1111人力銀行今（27日）公布「觀光旅宿產業現況調查」，調查發現，和2023年同期相比，超過5成2的觀光旅宿業者表示業績下滑，平均衰退幅度達到20%，究其原因，包括旅遊意願改變、天災影響、改成一日遊或減少天數、國際客減少、沒有連假和人手不足不敢接單。

▲▼飯店，飯店客房，退房，查房，客房清潔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲旅宿業覺得國旅業績不振有6大主因影響。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▶︎6大原因導致國旅業績不振

根據1111人力銀行調查發現，和去年同期相比，超過5成2的觀光旅宿業者表示業績下滑，另外有3成2自評業績持平，只有1成6表示業績較去年同期上升，其中業績下滑的業者，平均衰退幅度達到20%。

若進一步從觀光旅宿所在的地點來分析，受到地震風災衝擊最嚴重的花東地區，業者自評營收下滑的比例最高，超過8成，但這股國旅的量能並沒有全數轉移到西半部，包括雲嘉南地區的業者也有6成3表示業績不如去年，桃竹苗的觀光旅宿也有超過5成業績衰退，僅有高屏地區的業者自評收入縮水的占比較低，不到2成。

業者普遍認為，導致業績不振的主要原因包括，國人旅遊意願改變（27.2%）、受天災影響改變旅遊地點（22.7%）、國旅遊客一日遊／減少出遊天數（20.4%）、國際客減少（18.1%）、沒有連假（13.6%），以及人手不足不敢接單（12.3%）。

▲▼新社梯田，太平洋，東海岸，花蓮旅遊，海景，看海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮因受到地震、風災影響，旅遊人潮雪崩式下跌。上圖為新社梯田。（圖／記者蔡玟君攝）

▶︎國旅、出境逆差大　花東受創最深

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，從交通部觀光署公布的數字來看，國人旅遊的意向在全球解封後快速轉向，今年光是1到7月出國的累計人次已經達到984萬，對比去年同期成長59.7%。

出國人數大爆發，但國內旅遊卻不見榮景，除了受到天災衝擊的東部，花蓮縣上半年旅客人數已大幅衰退4成，台東縣也下滑2成，是受創最深的地區，即使把範圍擴大到全台，本國的旅客人數也是不增反減，足足少了一成。

從交叉分析也發現，以自由行旅客等散客為主要客源的觀光旅宿，受到的影響最大，因為這類客群機動性高，可以隨時調整旅遊的目的地，規劃行程的自主性高，對價格也會更敏感，是國旅客群中最容易改變意向的一群。

▲▼黃色小鴨,霍夫曼,冬日遊樂園,高雄流行音樂中心,高雄港,亞洲新灣區,。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄近年不斷有大型演唱會舉辦，還有主題活動，帶動經濟。（圖／記者許宥孺攝）

▶︎業者盼政府規劃5策略帶動國旅人潮

遊客人數變少，今年國旅的住房率與平均房價數字也不好看，促使觀光旅宿業者期待有更多行銷活動可以重新帶動旅遊風氣，其中期待度最高的是政府推出旅遊補助（55.0%），從根本提升國人旅遊的意願，其次是與展覽表演合作推套票（23.9%）、網紅／KOL開箱拍攝短影音（17.3%）、政府拍宣傳廣告（16.6%）等方式最受青睞。

調查也顯示，目前產業面臨的困境包括人力成本居高不下、出國人數增加、國際旅客太少、內需市場消費力不足等。在困境難解的現況下，業者最期待公部門可以輪流舉辦大型活動（25.8%）、獎勵平日出遊住宿（24.4%）、協助引進國際型展演或設施（23.0%）、發展大眾運輸及交通接駁（18.7%）等策略，為國旅帶來人潮。

關鍵字： 國旅 1111人力銀行 旅宿業

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