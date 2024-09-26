喫茶小舖經典「哞系列」升級回歸！加了可可脆球、小珍珠

▲喫茶小舖經典哞系列重磅回歸。（圖／喫茶小舖提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼2017年推出掀起排隊潮的「哞」、「哞2」後，手搖品牌「喫茶小舖」全新力作「哞³」來了，一共包括4款飲品，首推鮮奶佐以蜂蜜、小麥可可脆球及QQ小珍珠的「哞³清爽版」，以及搭配濃厚奶霜的「哞³重乳版」，即日起於全門市開賣，至10月25日前凡購買新品還送限量貼紙。

喫茶小舖推出全新「哞³」系列，一共有4款飲品選擇，皆是選用鮮乳坊豐樂牧場的莊園級鮮乳作為基底。其中，主打「哞³清爽版」加入獨家小麥可可脆球、100%蜂蜜以及小珍珠搭配濃醇奶香，且無添加茶，全年齡層皆適合飲用，「哞³重乳版」則多淋上一層濃厚奶霜，奶香更濃郁。

▲加碼喝「重乳烏龍」、「重乳咖紅」。

還有「重乳烏龍」、「重乳咖紅」，基底分別選用為韻焙烏龍及咖啡紅茶，結合搭配鮮乳坊莊園級鮮乳，再淋上濃厚奶霜，茶香、奶香一次滿足，即日起於全門市上市。

▲同步找來HALOOCHICHI合作設計「3D擬真貼紙」只送不賣。

喫茶小舖同步找來插畫家HALOOCHICHI合作設計「3D擬真貼紙」，至10月25日前周周推出不同造型貼紙組，只要購買「哞³」系列即可獲得。

▲Mr.Wish哈密瓜系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，Mr.Wish超人氣「哈密瓜系列」近日也回歸，選用雲林崙背哈密瓜打造2款限定水果飲，其中「橘哈啵啵」是以濃郁香甜橘色哈密瓜作為主角，「綠哈啵啵」則是喝得到綠色哈密瓜的清新香氣，並以冰沙呈現，結合香醇鮮奶、脆口晶球，口感超豐富，售價皆為95元。

Mr.Wish「哈密瓜系列」即日起於全門市開賣，凡購買橘哈啵啵即搭配萊恩造型罐，購買綠哈啵啵則搭配桃子造型罐，隨機不挑款；Kakao Friends造型罐一共有5款造型蓋（2款萊恩、3款桃子）以及8款瓶身。