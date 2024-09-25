京都蛋包飯之神來台快閃7天　料理秀與廚藝教室報名方式曝光

▲京都蛋包飯之神─幸村元吉來台快閃7天。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本京都「The・洋食屋Kichi Kichi」以一刀劃開像熔岩爆漿的蛋包飯聞名，也是許多旅客列為必訪餐廳，主廚幸村元吉受日本虎牌邀請來台快閃7天，前3天為快閃料理秀，報名成功的民眾可嚐到招牌蛋包釜飯；後4天的廚藝教室則能學到滑嫩蛋包作法。

▲「The・洋食屋Kichi Kichi」位在京都市中京區，主廚幸村元吉被譽為京都蛋包飯之神。（圖／業者提供）

「The・洋食屋Kichi Kichi」位在京都市中京區，主廚幸村元吉被譽為京都蛋包飯之神，他熱愛蛋包飯程度之深，除了有特製蛋包飯的烹飪工具，甚至為它填詞譜曲、設計帶動唱、拍攝蛋包飯MV等。而主廚華麗活潑料理秀，以及劃開蛋包、蛋液如火山熔岩順勢流下的美味畫面，吸引世界各地旅客特別前往朝聖。

▲虎牌邀請幸村元吉來台快閃7天，舉辦料理秀與廚藝教室。（圖／業者提供）

這次虎牌「日本神級蛋包飯快閃廚房」系列活動，特別邀請幸村元吉來台快閃7天，讓台灣民眾不必飛去日本，即可欣賞與品嚐到蛋包飯之神的廚藝。前3天為快閃料理秀（每天4場），10月16日前日本虎牌TIGER生活館消費滿千即可報名參加，體驗料理為Kichi Kichi雞肉蛋包釜飯，名額有限、先搶先贏。

▲廚藝教室可近距離欣賞幸村元吉的蛋包料理秀、學習滑嫩蛋包作法，也能試吃2道料理。（圖／業者提供）

後4天則是分別在新光三越台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地、板橋大遠百舉辦廚藝教室（費用每人500元），每天兩場、每場限額20名，報名成功的民眾，除了可近距離欣賞幸村元吉的蛋包料理秀、學習滑嫩蛋包作法，也能試吃Kichi Kichi招牌蛋包飯與和風蘑菇牛肉漢堡排。

▲台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，推出為期2個月的聯名活動。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北喜來登與辻利茶舗合作推出的「靜庭秋茶．法式優雅系抹茶饗宴」即日起至11月22日登場，以鹿兒島火香系「丸香」與添加珍貴一番茶的「丸台」為主角，由曾獲得世界巧克力大師賽冠軍的鄭吉賢主廚操刀，設計18款甜點及2款特色飲品，分別於十二廚自助餐廳、The Deli與大廳酒吧供應與販售。

▲抹茶舒芙蕾厚鬆餅。（圖／記者黃士原攝）

十二廚自助餐廳則供應10款抹茶甜點吃到飽，分別是黑芝麻抹茶蛋糕捲、抹茶生巧克力塔、抹茶波士頓派、檸檬抹茶起司蛋糕、抹茶舒芙蕾厚鬆餅、焙茶費南雪、抹茶花生米香塔、抹茶大理石起士蛋糕、香柚抹茶泡芙、抹茶大福。