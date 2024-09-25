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搞怪變裝玩六福村、麗寶樂園享5折　馬拉灣10／21休園前買一送一

▲墓碑鎮期間限定的夜間遊行。（圖／六福村提供）

▲六福村墓碑鎮期間限定的夜間遊行。（圖／六福村提供）

記者黃士原／台北報導

迎接萬聖節的到來，六福村、麗寶樂園都祭出變裝優惠，變身成各種鬼怪或角色扮演的民眾入園費直接打5折。另外，隨著秋天的腳步來臨，水樂園馬拉灣只營業到10月21日，在季節性休園前，業者祭出會員買一送一優惠。

▲六福村以浮空天幕投影技術及詭譎燈光聲效，打造夜間鬼城沉浸式體驗。（圖／六福村提供）

▲六福村以浮空天幕投影技術及詭譎燈光聲效，打造夜間鬼城沉浸式體驗。（圖／六福村提供）

六福村墓碑鎮已邁入第8年，即日起至11月17日再度回歸，園區除了以國際級浮空天幕投影技術及詭譎燈光聲效，打造夜間鬼城沉浸式體驗，還有每年吸引萬名遊客前來朝聖的「惡靈墳場」夜間遊行，10月起每周五晚上加場演出，讓假日無法入園的遊客也能體驗恐懼震撼。

▲墓碑鎮期間限定的惡靈餐廳預約已經突破5成。（圖／六福村提供）

▲墓碑鎮期間限定的惡靈餐廳預約已經突破5成。（圖／六福村提供）

喜歡萬聖變裝的民眾看過來，11月17日前，只要全身變裝超過70%以上，可享門票599元優惠價（原價1199元，約5折）。假日則有星光票優惠，下午4點後入園購票只要499元。

六福村表示，墓碑鎮期間限定的惡靈餐廳預約已經突破5成，今年可以在神秘燈光氣氛下，一邊享用創新的「亡靈屍骨特餐」，一邊欣賞驚悚的開放式舞台劇，還得嚴防「鬼」出沒在身邊。

▲水樂園馬拉灣只營業到10月21日。（圖／麗寶樂園提供）

▲水樂園馬拉灣只營業到10月21日。（圖／麗寶樂園提供）

另外，隨著秋天的腳步來臨，麗寶樂園渡假區裡水樂園馬拉灣只營業到10月21日，在季節性休園前，業者還祭出會員買一送一優惠。

麗寶樂園表示，馬拉灣為季節限定的樂園，即將於10月21日起閉園休息到明年5月，而在10月18日前，加入麗寶樂園渡假區Ocard會員，就可獲得雙園擇一、現場優惠價買一送一禮物券1張（限平日使用），折扣下來每人不用500元。

▲搞怪變裝玩麗寶樂園，門票下殺近5折。（圖／麗寶樂園）

▲搞怪變裝玩麗寶樂園，門票下殺近5折。（圖／麗寶樂園）

迎接萬聖節的到來，麗寶樂園探索世界推出遊行、搞怪變裝等活動吸引遊客，只要符合扮裝規定，即可購買下殺近5折的1399元萬聖裝扮雙人套（原價2600元）或1199元親子套票（原價2300元），還可以在渡假園區內多個場域Trick or Treat討糖趣。

關鍵字： 旅遊情報 主題樂園 六福村 麗寶樂園 馬拉灣

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