白飯、冰沙都能吃到飽！王品「12MINI」17家街邊店自助吧升級

▲12MINI快煮鍋即日起調整供應模式，全台17家街邊店內用，白飯和季節冰沙都能吃到飽。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下「12MINI快煮鍋」即日起調整供應模式，全台17家街邊店，白飯和季節冰沙全改為自助吃到飽，還推出任選3件25元的火鍋料自由配。

12MINI快煮鍋主打平價親民的百元小火鍋，是許多上班族午餐選項之一。該品牌即日起調整供應模式，自助吧區新增白飯和季節冰沙讓客人吃到飽。

此外，10月底前成為12MINI快煮鍋LINE官方帳號好友，並完成好料機挑戰遊戲，可獲得「火鍋料自由配優惠券」，憑券內用或外帶任一鍋，即可免費兌換火鍋料自由配一份（可任選3款），吃得到韓國魚板、黃金魚蛋和米血等好料。

▲石二鍋即日消費任一主餐或單點滿238元，可優惠加購火鍋料及肉品。

另外，即日起在石二鍋消費任一主餐或單點滿238元，可用39元加購狠餃色拼盤、加59元有上選嫩肩牛，10月1日起還能用79元加購大白蝦、澎湖鮮蚵和北海道生食級干貝。

▲身分證對中「3281」4碼，高雄汕頭泉成沙茶火鍋送20盎司大肉盤。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

高雄汕頭泉成沙茶火鍋中山創始店日前推出周年慶優惠，即日起至10月31日的平日時段，內用消費滿2000元，提前一日預約並登錄活動，身分證對中「3、2、8、1」4碼數字，就送20盎司的巨大肉盤（牛肉加豬肉），中3碼也有10盎司肉盤。