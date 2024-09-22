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王品11品牌優惠一次看！身分證中1碼送醬燒龍膽石斑

▲王品平價鐵板燒「就饗」可無限續點。（圖／記者黃士原攝）

▲就饗鐵板燒的時蔬、白飯、湯品與飲料都能無限續加。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

9月是開學月，也是餐飲業的淡季，為了拉抬業績，王品旗下多個品牌推出促銷活動，像是身分證字號對中1碼送醬燒龍膽石斑，出示學生證或穿學校制服，可免費享用「季節聖代」，以下整理11個品牌優惠方案供大家參考。

▲9月底前到「就饗」出示身分證字號，對中1碼就送「醬燒龍膽石斑」1份。（圖／王品提供）

就饗鐵板燒

9月到店消費2客套餐，身分證字號對中「T、A、I、W、N、5、2、0」任1碼，就送「醬燒龍膽石斑」1份。此外，就饗在暑假開出高雄夢時代店、高雄富民店，並且推出菲力牛排+香酥雞腿排、菲力牛排+法蘭克牛排2款限定套餐，2種時蔬、白飯、湯品與飲料都能無限續加。

▲身分證字號對中任1碼，「金咕」送「滋滋牛板腱」或「泡菜煎餅」（2擇1）。（圖／王品提供）

金咕韓式原塊烤肉

10月31日前，身分證字號對中「K、O、R、E、A、5、2、0」任1碼，到店享用1客多人套餐，就送「滋滋牛板腱」或「泡菜煎餅」（2擇1）。活動期間如果同桌成員穿著韓服，還可享餐點5折優惠，每日限量10名。

▲西堤牛排的手撕豬肉漢堡。（圖／王品提供）

西堤牛排

9、10兩個月，內用2客經典套餐，出示活動畫面完成找到2個漢堡的任務，就贈送價值316元的「手撕豬肉漢堡」1份，以香酥漢堡麵包內夾手撕豬肉絲搭配生菜，一人一個超滿足。

▲10月31日前，到品田牧場享用套餐，出示學生證或穿學校制服，可免費享用「季節聖代」1份。

品田牧場

同樣至10月底前，加入品田牧場LINE官方帳號好友領券，帶朋友到店內用2份套餐，憑券可兌換1份「唐揚軟殼蝦串串」。此外，活動期間到店享用套餐，出示學生證或穿學校制服，可免費享用「季節聖代」1份。

▲肉次方與可樂果跨界合推期間限定的「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾。（圖／王品提供）

肉次方

肉次方近期與可樂果跨界聯手，推出期間限定「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾，即日起於全台7-ELEVEN限量銷售，憑包裝袋上的截角，年底前周一至周五前往消費798元套餐，可享4人同行1人免費。

▲聚日式鍋物攜手台灣三麗鷗，推出擁抱金運南瓜鍋。（圖／王品提供）

聚日式鍋物

10月31日前，點用「聚X Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋」，每鍋送一張刮刮卡，有機會刮中鮮蝦、鮮魷及富士肉肉山等贈菜，或是聚X Hello Kitty泡澡球、鑰匙圈等小物（數量有限、贈完為止）。10月1日至11月30日點用瀑布聚套餐，免費送Hello Kitty鑰匙圈1個。

▲嚮辣推出平日下午宵夜優惠方案。（圖／記者黃士原攝）

嚮辣和牛麻辣鍋

嚮辣和牛麻辣鍋鎖定平日下午及宵夜的用餐離峰時段（周一到周五14:00~16:00 / 22:00-00:00），推出「498元火辣獨享方案」，主餐可選牛豬羊雙拼或輕嚮和牛餐，湯底5選2，同時自助吧的哈根達斯、飲料、蔬菜都可以吃到飽，活動到10月底。

▲9月30日前，到享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫內用，每桌可參加抽彩球遊戲。（圖／王品提供）

享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫

9月到享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫內用，不限消費金額、每桌可參加抽彩球遊戲，可單手抽彩球一次，不限抽出彩球數量。有機會獲得4張品牌贈菜兌換券，可兌換秘製山椒酸菜魚、紅胡椒燜魚片、旺來咕咾肉等。

▲吉豚屋「腰內豬排丼」。（圖／吉豚屋提供）

另外，日本連鎖豬排店「吉豚屋」再展新分店，士林店今日正式開幕，同時祭出優惠，9月25日前，高人氣的腰內豬排丼、腰內豬排定食、腰內豬排咖哩都只要199元，其中腰內豬排咖哩原價319元，現省120元。

▲樂天皇朝8周年慶推出限定螃蟹料理，以及線上抽獎活動。（圖／樂天皇朝提供）

樂天皇朝來台8周年，除了在10月31日前推出避風塘炒蟹小籠包等主題螃蟹料理，活動期間消費滿千可參加「感蟹知遇 皇朝有禮」線上抽獎活動，最大獎是「新加坡樂天皇朝自由行 」，包含飛新加坡單人來回機票、機場接送，以及首晚飯店住宿免費招待，幸運兒也會受邀至新加坡樂天皇朝大啖美食。

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