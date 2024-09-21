直擊關子嶺溫泉美食節開幕！景點、美食一次看　夜祭巡行首次取消

▲一年一度的台南關子嶺溫泉美食節開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

今年邁入第20屆的「2024台南關子嶺溫泉美食節」從今（21日）起正式開跑！今年台南市政府打造祭典市集、6大夜間光影作品，旅客同時還可以走進日式老屋了解國產木材故事，再大嗑甕仔雞、砂鍋魚頭，再入住當地飯店泡泥漿溫泉。

▲▼台南關子嶺溫泉美食節開幕首日有祭典市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還能免費借浴衣拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

今年台南關子嶺溫泉美食節活動從即日起至10月20日為止，記者直擊開幕首日，在嶺頂公園就有「祭典市集」，超過20家在地美食、體驗、飲品攤位展出，民眾還可以免費借浴衣換穿，吸引不少民眾排隊。

▲台南關子嶺溫泉美食節開幕首日都會有的夜祭巡行，今年遇大雨首次取消。（圖／記者蔡玟君攝）

由於關子嶺溫泉區守護神是來自日本的「不動明王」，當地人又稱為火王爺，為了祈福並表示對神明庇佑的感謝，自9年前起於活動開幕首日舉辦夜祭巡行，由當地人拉著不動明王燈車沿著山路進行儀式，不過今天開幕首日傍晚受到山區暴雨影響只能取消，也是9年來首次巡行取消。

▲▼散落在關子嶺溫泉街各處的光影作品。（圖／記者蔡玟君攝）

接下來在活動期間，台南市政府也推出亮點活動，包括沿著關子嶺山路設計6大夜間光影作品，如橋樑的燈飾、巷子內穿著浴衣的可愛人偶、鳥居長廊等，在傍晚5點30分至晚上9點30分點燈。

▲台南關子嶺溫泉美食節正式開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，10月19、20日還有主題周，填寫問卷即可獲得限量文創商品「文青杜邦袋托特包」；今年活動也特別與《Pokémon GO》合作，活動期間於16家合作店家消費，消費滿額即可憑發票或收據於開幕周在嶺頂公園服務台、主題活動周在大成殿廣場服務台，兌換限量《Pokémon GO》遊戲禮物卡。

▲▼木材故事館由日式老宅改建，可以認識國產木材。（圖／記者蔡玟君攝）

來到關子嶺，除了泡泥漿溫泉外，沿著溫泉街散步，也有幾處景點、美食值得一訪。於2021年開幕的「木材故事館」，將原本是林管處員工宿舍的日式建築改建，讓民眾能了解國產木材，包括台灣針葉五木、台灣闊葉五木展示，讓民眾能摸得到實際木材，並對台灣的森林有更多認識。

▲▼嶺頂旅遊資訊站不僅建築好拍，現在也販售台南知名的東山咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

位於嶺頂公園的嶺頂旅遊資訊站，前身是日式神社，後成為孔廟大成殿，經過翻修後現在是旅遊資訊服務站，不但建築本身好拍，也提供旅客諮詢、休憩服務，還有販售在地知名的東山咖啡讓旅客品嚐；旅客也可以穿過資訊站，沿著步道在林間穿梭，緩步走到嶺頂公園欣賞在地風景。

▲▼關子嶺天梯及空中廊道可以俯瞰山景與溫泉鄉。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府沿著山路也打造一條「關子嶺天梯及空中廊道」，在不同觀賞點設有觀景台，能坐著欣賞山林，或俯瞰關子嶺溫泉鄉全貌，是散步、賞景的推薦去處。

▲▼來到關子嶺一定要吃甕仔雞（上圖），人多的話也可以點砂鍋魚頭（下圖）搭配一起吃。（圖／記者蔡玟君攝）

美食方面，來到關子嶺必吃的就是「甕仔雞」，除了竹香園外，也推薦「湯泉美地溫泉會館」。店家以關仔嶺放山雞製作，吃起來雞肉嫩度十足超下飯，另一個必點菜色就是砂鍋魚頭，使用水庫裡的鰱魚搭配大量白菜、豆皮、金針、芋頭等，不僅超澎湃吃起來也很有飽足感。