旭集確定進駐台南新光三越　饗賓：暫定明年第一季開幕

▲「旭集」確定進駐台南新光三越。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

「旭集」確定進駐台南新光三越！臉書粉專「台南式 Tainan Style」昨天貼出該品牌的施工圍籬照片，饗賓餐旅也證實該項訊息，並希望能在明年第一季開幕。

旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

目前旭集已有台北信義店、台北天母店、竹北遠百店、高雄義享店及桃園中茂店，6月傳出要到台南新光三越設點，昨天被臉書粉專「台南式 Tainan Style」拍到該品牌的施工圍籬照片，也確定了旭集進駐台南新光三越。饗賓餐旅證實該項訊息，並希望能在明年第一季開幕。

▲漢來美食的「島語自助餐廳」確定進駐SOGO大巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來美食的「島語自助餐廳」也確定進駐SOGO大巨蛋，不過要到明年下半年才會開幕。該品牌自去年10月開幕後就一位難求，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。

