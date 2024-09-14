全台最美粵菜！台南「點八粵」4大必點　198元起品嚐貴婦下午茶

▲去年12月，點八餐飲集團首度插旗南台灣，於台南中西區開設「點八粵」。（圖／點八粵提供）

旅遊中心／台北報導

去年12月，點八餐飲集團首度插旗南台灣，於台南中西區開設「點八粵」，成為旗下第8家據點，店內裝潢以大理石紋、雜誌風格牆，營造時尚氛圍，擄獲眾多網美的心。不只好拍，即日起業者祭出超划算「午後喫茶時光」，不限平假日，餐點加飲料僅需198元起，就能享受貴婦般的奢華下午茶。

▲「點八粵」位於台南市中西區Focus時尚流行館7樓，離台南火車站約5分鐘步行距離。（圖／點八粵提供）

「點八粵」位於台南市中西區Focus時尚流行館7樓，離台南火車站約5分鐘步行距離，店家採用大理石花紋、淡雅色系融入中式元素，米白色牆上，以細膩的工藝勾勒出精緻紋路，整體縈繞濃厚藝術氣息，甚至被網友封為全台最美的粵菜餐廳，跟一般粵菜館有著截然不同的細膩質感。

▲▼「點八粵」主打粵式料理、港式點心，功夫粵菜更是必點。（圖／點八粵提供）

「點八粵」主打粵式料理、港式點心，功夫粵菜更是必點，若首次前來不知道怎麼點餐，主廚陳俊銘推薦四大料理，其中，「宮保辣子雞丁」選用軟嫩的雞腿肉，加入一點酒，並以大火爆炒辣椒，帶出濃郁香氣；「功夫紅燒肉」也十分講究細節，師傅切成適合入口的方形大小，像綁禮物一樣，將肉塊用繩子綁好，避免在滷製的過程中散開，漂亮糖色的外皮讓人垂涎欲滴。

▲「點八粵」用餐空間。（圖／點八粵提供）

「紅藜麥蒜香脆皮雞」更是下足功夫，主廚陳俊銘改良自香港油淋吊燒雞，在傳統粵菜做法中，加入台灣的原住民傳統作物「紅藜麥」，台港融合的獨特手法，讓許多人一試成主顧，另外「花雕啫（國語發音為：遮）雞煲」也很推薦。同時，熱茶部分就有「台灣原生紫芽山茶」、「手捻日月潭紅茶」、「南投碧螺春」、「奇萊高山茶」、「凍頂烏龍茶」可選擇，清爽解膩無負擔。

▲點八粵 Canton下午茶十分超值，可依個人喜好選擇一至三盤的份量，最低一盤僅198元起，還附贈飲料。（圖／翻攝自Facebook／點八粵 Canton）

若想試試粵式網美下午茶，點八粵即日起祭出「午後喫茶時光」，不限平假日，餐點加飲料一盤僅198元起，可從原味蘿蔔糕、金沙菠蘿包、千層叉燒酥等7樣港點中選出4樣，或加一層變雙層下午茶，只要298元；三層「風華盛宴」僅398元，以上均附上一杯飲品，可以從港式凍檸茶、紅玉鮮奶茶等9種飲品中擇一，不用花太多預算，輕鬆與閨蜜一起享受優雅午茶盛宴。

【點八粵台南Focus店營業資訊】

地址：台南市中西區中山路166號7樓（台南Focus時尚流行館7樓）

電話：（06）223-0768

營業時間：AM 11：00 – PM 22：00

訂位資訊：https://pse.is/8Canton-inline

