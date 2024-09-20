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好丘全新「山茶花可頌」開吃！橙香伯爵、柑橘巧克力有包餡

▲▼好丘推出全新「山茶花可頌」。（圖／記者蕭筠攝）

▲好丘推出全新「山茶花可頌」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」耗時1年強勢推出全新「山茶花可頌」，以獨特的山茶花造型結合台灣在地食材，一口氣推出3口味，除了經典原味外，還吃得到包餡橙香伯爵可頌、柑橘巧克力可頌，即日起正式開賣。

▲▼好丘推出全新「山茶花可頌」。（圖／記者蕭筠攝）

▲經典原味可頌吃得到濃濃奶油香。

好丘打造全新「山茶花可頌」，嚴選台灣在地小麥製成的麵粉，結合荷蘭百年品牌菲仕蘭無鹽發酵奶油，經過長時間低溫發酵後進行烘烤，打造外層酥脆、內裡柔軟的口感。

▲▼好丘推出全新「山茶花可頌」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼橙香伯爵可頌（上）、柑橘巧克力可頌（下）有包餡。

▲▼好丘推出全新「山茶花可頌」。（圖／記者蕭筠攝）

山茶花可頌共有3口味選擇，「橙香伯爵可頌」選用來自台東的「晚崙西亞橙」搭配伯爵茶，吃得到微酸橙皮內餡，搭配茶香、可頌奶油香，售價109元。

「柑橘巧克力可頌」是濃郁歌劇巧克力結合柑橘香，口感甜而不膩，售價99元；經典「臻品原味可頌」奶油香氣十足，售價89元。即日起於全門市開賣。

▲▼beard papa’s泰式奶茶泡芙回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s超人氣泰奶泡芙回來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

另外，日系泡芙專賣店「beard papa’s」9月則推出「泰式奶茶泡芙」，選用泰式奶茶拌入經典卡士達醬中，調配出獨特「泰式奶茶卡士達內餡」，重現泰奶的濃厚風味，茶香、奶香十足，且開放搭配日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙及杏仁棒棒等5種派皮，售價75元起，僅販售至9月30日或售完為止。

▲▼beard papa’s泰式奶茶泡芙回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲杏仁棒棒泡芙同步回歸。

人氣派皮「杏仁棒棒」同步回歸，有著酥鬆口感的長條型派皮，撒上滿滿香又脆的杏仁角，香氣滿滿更增添咀嚼感，搭配經典香草口味或泰式奶茶口味都可以。提醒微風台北車站店、台中高鐵站店無販售此派皮。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 好丘 GOOD CHO’S beard papa’s

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