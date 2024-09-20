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嘉義最夢幻童話小鎮！3歐風建築必拍　粉色迪士尼城堡年底開幕

▲▼嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」將在5月24日至9月1日推出「波波草嘉年華」。（圖／佐登妮絲城堡提供）

▲嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」。（圖／佐登妮絲城堡提供）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義大林現在變成最夢幻的歐風城堡小鎮，如佐登妮絲城堡有全台最大白色歐風城堡、最高的巴洛克式穹頂，而蓋婭莊園不只有維納斯許願池、噴泉廣場，預計年底還將有粉色迪士尼風格城堡，讓旅客拍照、DIY體驗、親子玩樂、購物一次滿足。

大林是國際慢城之一，近年隨著業者進駐打造歐風觀光工廠，巴洛克風穹頂、童話城堡，加上DIY體驗，再次帶動觀光熱潮，更搖身一變成為全台最夢幻的童話城堡小鎮。

▲▼佐登妮絲城堡最新活動「粉紅泡泡雪之國。（圖／佐登妮絲城堡提供）

▲▼佐登妮絲城堡歐風建築每一處都很好拍。（上圖／佐登妮絲城堡提供，下圖／ETtoday資料照）

▲▼嘉義佐登妮絲城堡。（圖／記者周姈姈攝）

首先必拍的是「佐登妮絲城堡」，將保養品觀光工廠變身為全台最大歐風城堡，結合休閒、觀光、旅遊及教育，包括全台灣最高的巴洛克式穹頂及最長藝術廊道在內，共有19處打卡點，讓大人小孩都能拍得過癮。

園區內更有一系列DIY體驗，如「油沐浴鹽」的手作體驗，繽紛多彩的浴鹽散發出芬芳的香氣，不同顏色帶有專屬的祝福；小朋友也可以體驗精油琉璃皂或是DIY香氛蠟燭課程，透過自製蠟燭調配出喜歡的香氛。

▲▼嘉義蓋婭莊園。（圖／蓋婭莊園提供）

▲▼蓋婭莊園。（圖／蓋婭莊園提供）

▲▼嘉義蓋婭莊園。（圖／蓋婭莊園提供）

而全台第一座希臘美學生技觀光園區「蓋婭莊園」，則以希臘建築風格吸引眾人目光，從庭院、噴泉廣場、維納斯許願池、以及典雅的白色宮殿，讓人彷彿置身歐洲。

而現在最備受矚目的，就是粉色迪士尼城堡外型的「歐樂沃築夢城堡」，隨著城堡完成度越來越高，也吸引許多攝影愛好者到外圍朝聖。該城堡未來將作為巧克力觀光工廠，提供更多親子玩樂體驗，預計最快今年底開幕。

關鍵字： 嘉義旅遊 大林 佐登妮絲城堡 蓋婭莊園 歐樂沃築夢城堡

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