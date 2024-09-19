大師兄拉麵店「麵屋銷魂」2號店插旗永和　內用可無限續麵

▲大師兄拉麵店「麵屋銷魂」插旗永和。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

大師兄銷魂麵舖旗下拉麵品牌「麵屋銷魂」，繼蘆洲1號店後，日前在永和開出2號店，一樣內用可以無限加麵吃到飽。

「麵屋銷魂」是大師兄銷魂麵舖今年6月推出的拉麵新品牌，店裡只賣豚骨系列，全台首店開在新北市蘆洲區，第2家店插旗永和區，已於本周一正式開幕。

▲「麵屋銷魂」只賣豚骨系列拉麵。（圖／取自麵屋銷魂臉書）

麵屋銷魂的拉麵湯頭以濃郁豚骨湯為底，再加上以數十種蔬果、辣椒及中藥材炒製而成的「靈魂辣醬」，微辛但順口滑潤。除了經典口味，還有黑蒜豚骨、銷魂豚骨、豪華豚骨，以及壽喜燒肉豚骨拌麵（炙燒豬五花搭配可生食級的蛋液），售價180元至230元。

麵條選用博多細麵，Q彈有勁且更容易吸附湯汁，如果一碗吃不夠，麵屋銷魂還可無限續麵，就怕客人吃不飽。此外，分別以60度、65度低溫舒肥的雞叉燒、豬叉燒，經過特調醬汁滷製，軟嫩而鮮甜，加價50元就能享有雙倍份量。

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

另外，日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」插旗台灣，第一家分店落腳台北市延吉街，目前正在試營運，10月8日正式開幕。

位於日本大阪的「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」2018年創立，主廚曾在米其林星級餐廳磨練，14年法式料理經驗也展現在拉麵中，招牌鯛担麵湯底使用愛媛縣宇和島的真鯛魚，以小火慢煮10小時製作成濃縮魚湯。

▲招牌鯛担麵（無湯）。（圖／業者提供）

鯛担麵（湯）碗裡除了季節蔬菜、魚子醬、低溫烹調叉燒、鯛魚刺身等豐富配料，還把擔擔麵中常用的芝麻，打成像泡沫般的細膩口感，使鯛魚濃郁的鮮味更加突出。同時使用辣味肉臊、5種香料與3種辣椒、經典法式醬汁來增添風味。