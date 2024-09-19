▲高雄承億酒店擁有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

飯店早餐已成為許多人選擇住宿的指標之一，高雄承億酒店藉著擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池的優勢，即日起於池畔推出「高空香檳池畔早餐」，從台式到西式選擇都有，還能享香檳、精品咖啡喝到飽，邊享用美食，邊欣賞池畔倒映藍天、遠眺港都海灣絕美景致。

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▲從無邊際泳池可以遠眺海港城市美景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼四人房型。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄承億酒店的全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池位於24樓，從早到晚都呈現不同風景，白天能看藍天白雲倒映，向晚時分則有橘色晚霞從天際渲染至池面，夢幻景色成為旅客指定必打卡，更獲得「全台最美泳池酒店」美稱。

▲▼池畔酒吧「RAR BAR」現在提供行政樓層房客「香檳池畔早餐」服務。（圖／記者蔡玟君攝）

看準旅客入住酒店越來越重視早餐體驗，業者宣布從即日起凡是入住行政樓層房客，可直接享受池畔酒吧「RAR BAR」全新推出「高空香檳池畔早餐」，可選擇於戶外池畔或室內用餐；一般樓層房客則可加價350元升級，而未入住的旅客，也可以付費體驗，每人850元，另加一成服務費。

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▲香檳池畔早餐從西式到台式選擇都有，還有麵包籃、湯品等。（圖／記者蔡玟君攝）

▲房客可以選擇在戶外池畔用餐或在室內。（圖／記者蔡玟君攝）

主菜從台式的「府城虱目魚肚懷舊海味瘦肉粥」到西式「嫩煎雞胸搭野菇起司醬汁」都有，搭配培根起司歐姆蛋或松露野菇嫩炒蛋與南瓜濃湯，還有豐富麵包籃與現榨果汁與咖啡，更能享香檳喝到飽，以滿滿的儀式感開啟一天。

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▲高雄日航酒店行政酒廊。（圖／業者提供，下同）

此外，南台灣首間日系國際連鎖酒店「高雄日航酒店」，將在11月1日正式開幕，即日起開放訂房，同時也限量開賣「跨年住房專案」每晚9800元起，含正宗精緻日式「元日」朝食，並可參加酒店元旦「鏡開儀式」及搗麻糬體驗。

▲高雄日航酒店泳池區。

高雄日航酒店位於前鎮區亞洲新灣區，鄰近三多商圈，捷運輕軌精華交界，距離小港機場只要25分鐘車程。建築高22層樓，全館設有260間客房，包含63間行政客房及7間套房。

▲客房設計融入港都山海意象。

客房設計以當代洗鍊設計風格融入港都山海城市意象，沉穩內斂的茶褐色主調，展現寂靜低調的日本「侘寂」文化美學，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，打造溫暖與日系設計兼具的舒心氛圍。

▲頂層天空酒吧。

公共設施服務方面，則包含宴會及會議空間、5間餐廳及酒吧，及健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等，其中位於頂樓的天空酒吧，更能讓旅客在露天座位下舒適度過美好時光。