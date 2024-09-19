準備追芒！陽明山「賞芒小旅行」明起開放報名　10月中之後更美

▲10月起，花穗剛結出來時呈現紫紅色，開花後漸漸轉為白色。（圖／陽管處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

準備上山追芒花！北台灣最早的賞芒勝地陽明山，由於面迎東北季風、海拔高，每年約在9月下旬至11月迎來芒花季，又以10月中之後更美。除了自行上山美拍，今年陽管處再次舉辦3梯次的古道秋芒之旅，明（20日）早上10點起開放報名，含午餐、導覽一人700元。

▲陽明山古道秋芒。（圖／陽管處提供）



過了中秋，夜間開始感到涼風捎來秋意，最能代表秋天的「芒花」吸引眾多旅人駐足，陽管處表示，陽明山賞芒時節大致從9月下旬至11月中旬左右。10月起，花穗剛結出來時呈現紫紅色，開花後漸漸轉為白色，一直到11月，銀白色的花穗如棉絮般佈滿山頭，隨風起伏如同掀起浪花，令人陶醉，享受大自然帶來的無比療癒。

▲陽明山擎天崗芒草去年10月15日盛況。（資料照／記者彭懷玉攝）



其中，陽管處就針對秋芒季推出一日小旅行，活動將由上磺溪停車場出發，上坡的路段除可以體驗先民連夜挑魚的辛勞外，沿途還能領略豐富的人文遺跡，包括運輸白土礦的陶管、許顏橋、大路邊田等豐富人文歷史，其中的地質、植物生態更是多元，700元的報名費包含午餐費、保險費、材料費、車資、導覽解說等，分別有10月18日、10月26日、11月2日三梯次，明（20日）上午10點起開放網路報名，每梯次30人（不足15名則取消該梯次）。