新光南西三館再引進4家美食新櫃　黑鮪魚丼400元有找

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店進駐新光三越南西一館5樓，目前正在試營運。除此之外，南西店三館近期也引進4家美食新櫃，分別是季樂鐵板燒、長浜魚屋、牛喜壽喜鍋與長田本庄軒，其中長田本庄軒11月開幕，其他3家10月就可以跟大家見面。

▲「A5 和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」中的黃金龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

季樂和牛鐵板燒

季樂和牛鐵板燒是初魚集團去年10月推出的新品牌，全台首店開在台中新光三越，主打平價也能享用到高品質食材。繼今年3月開幕的天母店，8月進駐遠百信義A13，台北市第3家店插旗新光三越南西店三館。

季樂和牛鐵板燒低消一份套餐，菜單上10款套餐中，價格最便宜是288元的A5和牛漢堡肉，最貴是838元的A5和牛厚切牛排，同時還吃得到干貝與鮑魚。不吃牛也能選擇伊比利豬、桂丁雞腿排及海鮮套餐，價格318至699元。除了主食、食蔬會由鐵板師傅現做，其他湯品、白飯、飲料及甜點都是自行無限取用，用餐結束還能享用冰淇淋。

▲初魚餐飲集團推出新品牌「長浜魚屋」，主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯。（圖／記者黃士原攝）

長浜魚屋

同樣也是初魚餐飲集團品牌，長浜魚屋主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯，包含大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，以及份量十足的醋飯，售價380元。除了主打的黑鮪魚丼之外，還有散壽司、鮭魚親子丼、綜合生魚片盤，以及隱藏版豪華海鮮丼。

▲鮭魚親子丼。（圖／記者黃士原攝）

除了選擇店家規劃的基本碗內容，客人還可以加購酪梨、凍凝蛋、玉子燒等配料，也能依喜好再加點白甘、青甘、大干貝等時令漁獲，甚至還有生蠔、鮑魚、海膽等奢華食材，打造屬於自己的海鮮丼飯。為了讓客人都能吃飽，醋飯與味噌湯都是可以無限續加。

▲牛喜壽喜燒是初魚集團推出新品牌，主打關西風壽喜燒。（圖／取自新光三越網站）

牛喜壽喜燒

牛喜壽喜燒是初魚集團推出的新品牌，主打關西風壽喜燒，先將日本黑毛和牛以鐵板煎烤，再撒上白砂糖，並且以特製醬油調味，套餐價598元起。針對不吃牛的客人，則可以選用水炊鍋，其湯底是由煸香過的雞架骨、雞皮，再與台灣花東的生米一起熬煮，濃郁卻不油，可搭配特製酸橘醬油，讓風味更加豐富。

▲長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店。（圖／記者黃士原攝）

長田本庄軒

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這個傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。

▲長田本庄軒也供應大阪燒。（圖／記者黃士原攝）

除了Bokkake經典炒麵，長田本庄軒的炒麵口味還有燉煮豬肉、番茄雞肉、麻辣燉煮豬肉、鹽味魷魚、Bokkake歐姆蛋、海鮮等6種，價格239元至319元；至於大阪燒部份，菜單上有Bokkake經典、燉煮豬肉、番茄雞肉、海鮮，以及Bokkake兒童大阪燒等5種口味，價格149元至359元。