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新宿東口BICQLO原地復活　最新「UNIQLO全球旗艦店」10／25開幕

▲▼UNIQLO新宿本店全球旗艦店。（圖／株式會社UNIQLO提供）

▲UNIQLO新宿本店作為全球旗艦店，將在10月底開幕。（圖／株式會社UNIQLO提供）

記者蔡玟君／綜合報導

在2022年因疫情而結束營業的新宿東口「BICQLO」將原地復活！日本UNIQLO宣布，將在原地打造全球旗艦店「UNIQLO新宿本店」，並於10月25日開幕，接下來計畫要去東京的你，不妨將這裡列入購物行程中。

▲▼東京新宿BICQLO，BIC CAMERA 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲過去的「新宿東口BICQLO」在2022年結束營業。（圖／記者蔡玟君攝）

位於新宿東口的「BICQLO新宿東口店」於2012年開幕，是結合超好買的連鎖家電量販店BIC CAMERA和UNIQLO的超大型商場，但2022年受到新冠肺炎疫情影響而結束營業。

▲▼UNIQLO新宿本店全球旗艦店。（圖／株式會社UNIQLO提供）

▲UNIQLO新宿本店開幕後將在1200坪賣場提供全新服務。（圖／株式會社UNIQLO提供）

現在日本UNIQLO宣布，將在原址打造全球旗艦店「UNIQLO新宿本店」，商場共有3層樓、共1200坪，並販售多元化服飾，並提供海外旅客更好的服務，正式開幕後也將成為新宿地區第5間店舖。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： UNIQLO 新宿 東京旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊

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