4種乘客搭機「不可能獲免費升等」！空服員揭省錢策略：穿著很重要

▲搭飛機若能被「免費升等」，絕對是一大確幸。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

不時能聽到有些幸運兒搭飛機時被免費升等，不免讓人好奇航空公司的評斷標準。對此，有空服人員也揭露了免費升等的小撇步，並指出有4種人「百分之百不會被升等」，只要符合其中一項，就不需抱太大期待。

據英國《快報》的報導，有超過10年飛行經驗的空服員穆尼奧斯（Miguel Muñoz）表示，這4種絕對不會獲得免費升等的乘客包括「衣服髒亂的乘客、穿著短褲或夾腳拖的旅客、有異味或醉酒的乘客，以及給人留下會闖禍印象的乘客」。他強調，頭等艙的乘客非富即貴，得罪不起，因此在選擇升等的乘客時航空公司也會特別謹慎。

另外，旅遊資訊網站「飛行駭客」（Flight Hacks）旅行專家德比爾（Immanuel Debeer）也指出，航空公司並不會因為好意而為乘客免費升等，主要目的還是為了獲得乘客的忠誠度。因此，他建議乘客聰明地選擇穿著，可能是獲得升等的有效策略，像是「穿著商務正裝可以增加升等的機會，因為空服員可能會認為你是老闆。」

至於能獲得免費升等的小撇步，阿聯酋航空就職的空服人員卡米拉（Kamila Jakubjakova）過去就曾分享，若是在生日當天搭飛機、晚點抵達機場、告訴空服員你是來度蜜月、拿一些零食賄賂空服員，或是抱怨機上餐點，都有可能讓空服員為了排解紛爭而幫乘客升等。