萬波最新「麥仔茶系列」全門市開喝了！限時5天買1送1

▲萬波最新麥仔茶系列開喝了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就要喝飲料消暑！人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」推出全新古早味「麥仔系列」，選用澳洲黃金大麥打造5款飲品選擇，無論是搭配濃醇鮮奶、冬瓜露通通有，即日起於全門市上市，更祭出限時5天「買1送1」優惠，把握機會搶嚐鮮。

▲首推麥仔蜜檸檬、麥仔那提。

萬波全新「麥仔系列」來了，以澳洲優質黃金大麥製成，口感圓潤、麥味香濃，一共推出5款飲品，其中，「纖麥茶」喝得到最純粹的麥茶香氣，清爽解渴；「麥仔奶茶」則選用黑糖漿調製疊加麥香，香甜又好喝；「麥仔那堤」 是麥茶與鮮奶的組合，口感濃醇，大人小孩都會愛。

還有「麥仔冬瓜露」、「麥仔蜜檸檬」，皆是以麥茶作為基底，分別加入冬瓜、蜂蜜檸檬，即日起全門市開賣。為歡慶新品上市，至9月17日前凡於門市購買麥茶系列任一款（限大杯），即送大杯島嶼紅茶、宣橋綠茶2選1，每間門市每日限量100杯，送完為止，台南三井百貨店不參與此優惠活動。

▲COMEBUY睽違20年再度推出復刻新品「話梅系列」。（圖／COMEBUY提供，下同）

另，COMEBUY睽違20年再度推出復刻新品「話梅系列」，其中，「話梅冰綠」是嚴選台灣甲仙所產話梅搭配茉莉綠茶，每一口都能喝到鹹甜的經典滋味，售價50元；另一杯「話梅檸檬綠」則是話梅與檸檬、茉莉綠茶的組合，多了檸檬香更添清爽感，售價70元，9月16日起於全門市開賣。

▲「話梅檸檬綠」則是話梅與檸檬、茉莉綠茶的組合。

為歡慶新品上市，9月16日起至9月20日限時5天凡在門市購買「話梅冰綠」、「話梅檸檬綠」即可享「任選第2杯半價」優惠，每人單筆限購2組，以價低者為優惠品項，數量有限、售完為止。