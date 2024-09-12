1994年出生送限定酒！雅室牛排30周年優惠　加購龍蝦打7折

▲雅室牛排30周年優惠，1994年出生送限定酒，點用限定主餐可加購龍蝦抱枕娃娃。（圖／雅室牛排提供）

記者黃士原／台北報導

台北老字號餐廳「雅室牛排」歡慶開幕30周年，即日起至11月14日，3家分店除了推出精選限定餐點，還有出生年是1994年送限定酒、波士頓龍蝦7折加購優惠。

歡慶開幕30周年，雅室牛排全台3間店輪流推出限定餐，每家上市20天，首站由桃園藝文店率先登場，主廚曾信義以安和創始店為靈感，將絕版經典餐點「醬醪雞排」復刻重現，搭配全新「番茄油燜烤波士頓龍蝦」成為限定主餐，即日起至10月5日供應。

▲桃園藝文店限定「番茄油燜烤波士頓龍蝦＆醬醪雞排」。（圖／雅室牛排提供）

第2站來到大直店，營運長羅嘉元特意避開常見的雞、豬、羊肉食材，首度推出「紅胡椒野莓鴨胸」，選用法國鴨胸肉，經過舒肥後再以大火香煎，塗抹紅胡椒以提升香氣，搭配鮮甜的干貝和新鮮淡菜，10月6日至10月25日供應。

▲大直店限定「紅胡椒野莓鴨胸」。（圖／雅室牛排提供）

最後由創始經典老店仁愛圓環店壓軸，主廚高政皓以最自然紮實的煙燻手法，詮釋暢銷名品「經典雅室牛排」，淋上馬告蔥油醬汁，將煙燻牛油與法式乾蔥結合，搭配傳統「鯷魚蒜香辣椒義大利麵」，10月26日開始供應至11月14日。

▲仁愛店限定「煙燻經典牛排義大利麵」。（圖／雅室牛排提供）

除了限定料理，雅室牛排30周年慶同步推出3大優惠，首先是活動期間點用各店限定主餐，即可用300元加購「雅室限定龍蝦抱枕娃娃」（每店限量30隻）；9月16日至11月14日提前預訂並註記1994年出生者姓名，當日用餐出示證件，即可獲得「雅室相伴久酒」1支。最後，點用任一份套餐就能用7折優惠加購波士頓龍蝦，每店每日限量30隻。

▲青焰牛排館進駐新莊凱悅嘉軒酒店。（圖／業者提供）

另外，青焰炭火熟成牛排即日起進駐新莊凱悅嘉軒酒店1樓，其舊址是饗賓集團的朵頤餐廳，提供極焰老饕、無骨牛小排、焗烤龍蝦、豪野鴨胸、義式烤半雞等多款11道海陸排餐，餐價698元至1099元。

▲自助吧熟食。（圖／業者提供）

與朵頤相同，在青焰點用主餐，就享有自助吧吃到飽，菜色包括西班牙海鮮燉飯、港式腸粉、泰式咖哩、中式酸菜蒸魚、馬來西亞肉骨茶等，合計超過40道；另提供果汁與冰淇淋無限取用。如果只想吃自助吧也可以，12歲以上單點價格629元，6至12歲538元，3至6歲269元。

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