歌詩達郵輪春之旅　義式享樂的日本跳島遊

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

春光明媚的春季，是出遊的最佳季節！歌詩達郵輪莎倫娜號2025春季航次出爐，滿載義式風情與豐富設施，帶旅客來一趟日本沖繩跳島之旅，基隆港出發4900元起，優惠價格不等人，抓緊時間趕緊報名！

▲2025年春季，歌詩達郵輪莎倫娜號將帶旅客來一趟日本跳島之旅。（圖／歌詩達郵輪）

來自義大利的歌詩達郵輪，滿載熱情與歡樂，莎倫娜號匯聚了豪華娛樂與各式饗宴，讓旅客體會與眾不同的海上假期魅力。2025年春季的行程，安排了日本跳島遊，拜訪人氣的沖繩、石垣、宮古島，行程有4天、5天、6天規劃，方便旅客依自己的假期來選擇與安排。

▲日本沖繩瀨長島有小希臘的美名。（圖／shutterstock）

坐落在東海上、位於本州西南部的沖繩群島，以其原始的純白沙灘和清澈溫暖海水聞名，喜歡購物的旅客，能到國際通Shopping一番，除此，瀨長島、世界文化遺產首里城等地，也都是沖繩值得一遊的好去處。

▲宮古島上的砂山海濱是人氣旅遊景點。（圖／shutterstock）

石垣島是日本最南端的城市，在川平灣潛水可以與鬼蝠魟一起共游，八重山列島美景更是令人難忘；宮古島上有著燦爛陽光，而且大部分的地方都能欣賞無敵海景，砂山海濱、東平安名岬、平良的熱帶植物園等，都是人氣景點。

▲宙斯大劇院上演世界級精彩大秀。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號旅程有著滿滿的娛樂活動，這正是歌詩達要傳達的度假態度！宙斯大劇院、水上滑道、麗都日光甲板、天幕影院、多樣酒吧等設施，讓喜歡熱鬧的乘客，在海上也能體驗義式派對的迷人魅力。

▲莎倫娜號上可以吃到最純正的那不勒斯披薩。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上有各式風格的餐廳，包括：手工義式披薩、瑟瑞斯餐廳、維斯塔餐廳、波羅馬特自助餐廳、佛羅倫薩牛排館、海上壽司吧、Salty Beach街頭美食，以及由星級主廚打造星級料理菜單的Casanova餐廳，提供享譽世界的歐洲美食文化，讓旅客用味覺與義大利美食交流。

▲邱比特舞廳有無數粉紅愛心點綴。（圖／歌詩達郵輪）

喜歡跳舞的朋友們，一定會愛上邱比特舞廳，滿滿的粉紅愛心點綴舞廳各處，復古風情傢俱更多了可愛元素，在音樂伴奏中，氣氛瞬間曖昧起來，讓人身不由己翩翩起舞，在愛神邱比特的加持下，也許會邂逅一段難以忘懷的愛情！

推薦行程

★春季4天、5天、6天航程

基隆港出發只要4900元起

詳見

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