越南大叻「泥雕公園」亮點、拍照攻略　 必拍無邊際湖畔巨型頭像

▲越南大叻泥雕公園最代表的拍照打卡點－無邊際湖畔巨型人臉雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

大叻可說是越南最美法式山城，擁有豐富花卉、瀑布、山林等自然資源，也有腦洞大開，隨自己心意建造的瘋狂屋，更有藝術家乾脆用當地特有紅土，打造宛如走進巨人國般的「泥雕公園Clay Tunnel」，把大叻車站、保大皇宮、教堂通通搬進園內，其中座落在園區一隅的無邊際湖畔巨型像，更是熱門拍照打卡點，甚至還要排隊才能拍得到。

▲▼大叻泥雕公園。（圖／記者蔡玟君攝）

■泥雕公園4區域亮點

泥雕公園距離大叻市區約30分鐘車程，當地藝術家以在地特有紅土打造一座長達近2公里的隧道，並以大叻歷史、代表地標、近代創作與最新時事分為4大主題。如最接近入口的第一主題區域，就以大叻被發現的歷史為題，隧道兩側變成高山，猴群攀在牆面好奇地向下望，羊群則站在制高點探頭探腦，旅客彷彿變成當年發現大叻山城的拓荒者般看發展變遷。

▲▼泥雕公園內是一條長近2公里的泥土隧道，從大叻的發展歷史開始，規劃為4個區域。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每一處都很好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

第二主題區則利用紅土復刻大叻地標，例如保大皇宮、公雞教堂、大叻車站、大叻遺產酒店等，讓旅客走完一輪，就像玩過一遍大叻般，中間穿插大型書牆或雕像，秒殺手機與相機記憶體。

▲▼旅客走在園中，就能將大叻地標一次看遍。（圖／記者蔡玟君攝）

位於隧道盡頭的第三主題區是最受遊客喜愛的區域，在背山面湖處有一座矗立在山崖邊低頭互望的巨大人頭像，結合泥雕、湖面倒影、綠意，隨著光線變化拍照都有不同氛圍，近年經過社群媒體分享後更一炮而紅，現在更必須要排隊才能拍照。在一旁也有許多結合現在創意與童話發想的泥雕或混合不同媒材的雕塑，讓旅客可以盡情拍照取景。

▲園內周邊綠意環繞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泥雕公園內的最新區域，還看得到搭配近年時事對抗病毒的雕塑。（圖／記者蔡玟君攝）

近年才慢慢發展出來的第四主題區與第一主題區遙遙相望，以花卉、現代飛機、還有影響全球的新冠肺炎為主題設計，最醒目的就是巨大針頭刺向病毒的雕塑，隱含全球一起對抗病毒的過去。

▲到泥雕公園拍照建議穿亮色服飾。（圖／記者蔡玟君攝）

■泥雕公園的拍照、穿搭建議

若喜歡拍照，泥雕公園建議停留時間可抓約1個半小時，入園後先直奔巨大人頭像，因為該景點常常大排長龍，拍完後再慢慢順著園區路徑，一路拍回去。

此外，由於泥雕公園色彩均為土色、黑灰色系，喜歡拍照的人不妨可以挑選明亮色彩的服飾如黃色、白色、紅色、粉色等，在畫面中能更加顯眼。

▲現在台灣人也可以跟團到大叻玩。（圖／記者蔡玟君攝）

■如何前往大叻？

想前往大叻可以透過胡志明機場轉國內線前往，約1小時飛行時間；或經芽莊搭巴士約4小時左右可抵達。現在台灣旅行社業者也推出大叻遊程，如「可樂旅遊」為了中部旅客，搭配越捷航空推出芽莊、大叻雙城6日團體行程，從東方馬爾地夫玩到山城，一次玩遍山海，不僅能體驗特色泥漿溫泉、珍珠樂園，到大叻還可體驗東南亞最長過山車、走一趟瘋狂屋。