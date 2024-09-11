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關子嶺溫泉美食節5亮點搶先看！6光影藝術、夜祭巡行　再嗑桶仔雞

▲▼台南關子嶺溫泉美食節夜祭巡行。（圖／台南市政府提供）

▲台南關子嶺溫泉美食節將從9月21日起登場，開幕首日有夜祭巡行。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「台南關子嶺溫泉美食節」將從9月21日起登場，為期一個月的活動時間有夜祭巡行、祭典市集，今年更在關子嶺溫泉區打造6大夜間光影藝術作品，同時與《Pokémon GO》合作，參與活動的遊客若在指定合作店家消費累績至指定金額，即可於活動服務台兌換限量禮物卡以獲得遊戲道具。

台南關子嶺溫泉美食節今年邁入第20年，活動從9月21日起至10月20日為止，此次活動打造5大亮點，包括：

1.9月21日夜祭巡行

夜祭巡行並非從美食節首屆就有，今年已邁入第9年。從21日當天晚上6點30分開始，以在地神祇「不動明王」打造的大型祭典燈車領頭，帶領民眾一同參與的發光夜巡、及專業的夜巡團體，共計超過百人的發光隊伍打造而成的祈福巡行盛典，一路從寶泉橋公園為起點，沿著溫泉區一路步行巡遊至終點大成殿廣場。

2.祭典市集

在9月21日至22日兩天，從上午11點至下午6點於嶺頂公園舉辦祭典市集，結合在地攤商及西拉雅觀光產業協會攤商，廣邀具國內質感、文青美食等超過20個攤商；另外，還有街頭藝人表演、趣味闖關遊戲、免費浴衣租借、限定付費手作體驗。

▲▼台南關子嶺泥漿溫泉。（圖／台南市政府提供）

▲旅客可以到關子嶺體驗泥漿溫泉。

3.光影藝術展

台南關子嶺溫泉美食節為期一個月活動期間，台南市政府在溫泉區打造6大夜間光影作品，分別設置在下溫泉區的寶泉橋溫泉公園為起點，沿著新好漢坡、閒雲橋、溫泉老街、終點來到上溫泉區的大成殿，旅客可別錯過。

▲▼台南關子嶺美食桶仔雞。（圖／台南市政府提供）

▲關子嶺代表美食桶仔雞。

4.咖啡、美食派對

主辦單位在10月19日以「東山咖啡」為題材，結合在地農特產品、咖啡調酒、單品咖啡打造3種特色主題吧檯，讓民眾體驗咖啡多種面貌的變化。另外，現場還有以鬥智趣味的CASINO遊戲，讓民眾可以有機會免費兌換咖啡調飲，現場還有浴衣體驗、舞台演出等夜間精彩活動。

10月20日當天則有美食打牙祭，以關子嶺知名的美食「桶仔雞」為主角，結合浴衣及野餐，並安排創意餐桌體驗，打造桶仔雞的創意料理吃法。

5.與《Pokémon GO》合作

今年活動特別與《Pokémon GO》合作，活動期間於16家合作店家消費，消費滿額即可憑發票或收據於開幕周9月21及22日在嶺頂公園服務台、主題活動周10月19及20日在大成殿廣場服務台，兌換《Pokémon GO》遊戲禮物卡。消費滿600元，即可獲得《Pokémon GO》1個超級孵化器的禮物卡一張；消費滿900元則可獲得《Pokémon GO》2張特級對戰入場券和1個孵化器的禮物卡乙張，數量有限，換完為止。
 

關鍵字： 台南旅遊 關子嶺溫泉美食節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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