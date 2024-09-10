9月壽星吃凱菲屋最低75折　栢麗廳晚晚餐買一送一還剩2天

▲9月壽星吃凱菲屋，平日75折、假日85折。（圖／台北君悅酒店凱菲屋提供）

記者黃士原／台北報導

9月壽星看過來，本月到凱菲屋、彩日本料理、寶艾西餐廳、ZIGA ZAGA用餐，平日75折、假日85折。另外，栢麗廳的夏日居酒屋美食祭與晚晚餐買一送一活動延長至9月12日，想吃的民眾要把握最後2天機會。

9月21日是台北君悅酒店生日，飯店要與同月壽星同慶，9月底前，2人以上（最多10人）到凱菲屋、彩日本料理、寶艾西餐廳、ZIGA ZAGA用餐，平日消費75折（含同行友人）、假日85折，再加送限定款「同悅時刻．香草鮮奶」蛋糕。

▲辣味BBQ豬五花肉排。（圖／取自台北君悅酒店臉書）

凱菲屋搶攻中秋假期烤肉熱潮，9月底前於午餐及晚餐期間限定推出「超狂火烤海陸饗宴」，除了新增辣味BBQ豬五花肉排、薄荷蜂蜜烤羊肋排、爐烤奶油蟹、薑絲酒香蒸九孔、照燒醬烤雞腿肉，餐檯一樣提供爐烤肋眼牛排、碳烤鮮透抽、生菜烤肉等超過150道的海陸好味。

▲栢麗廳的「仲夏居酒屋」活動與晚晚餐買一送一延長到9月12日。（圖／晶華提供）

另外，台北晶華酒店栢麗廳的「仲夏居酒屋」活動與晚晚餐買一送一（周一至周四晚間8點後進場用餐）延長到9月12日，餐檯供應豪華海鮮丼、炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等美味下酒菜。

▲晶華酒店9月13日至22日將栢麗廳變身為BBQ烤場。（圖／晶華提供）

9月13日至22日，栢麗廳則變身為BBQ烤場，午餐及晚餐除了備妥超過30種海陸料理外，今年更加碼推出韓式烤肉、日式和牛漢堡排及美式厚切爐烤牛排，餐檯升級不加價。

▲JR東日本大飯店台北「鉑麗安全日餐廳」推東南亞美食祭。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

為了滿足饕客的味蕾，JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」首次推出「東南亞美食祭」，即日起至11月4日，午、晚餐期間限定推出海鮮沙拉升級版、酸辣海鮮湯、咖哩蟹、火山排骨、啤酒鴨、檸檬魚及南洋風甜點等無限量供應。