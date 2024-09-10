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澎湖半日遊新玩法！搭船直奔西嶼　看台版小希臘、秘境沙洲夕陽

▲▼澎湖外垵漁港觀景台，澎湖小希臘，台版聖托里尼，澎湖旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於西嶼的外垵漁港觀景台可以俯瞰有「澎湖小希臘」之稱的外垵漁港。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澎湖報導

澎湖西嶼鄉有大菓葉玄武岩、二崁聚落等知名景點，以往旅客都透過騎車、開車經跨海大橋前往。現在當地業者就推出新玩法，從馬公港口搭船出發，可以海上看世界最大媽祖銅像、體驗駕船樂趣，再直奔西嶼各大代表景點，最後踏上退潮才會出現的秘境沙洲，還能海上看日落。

▲▼澎湖出海，澎湖跳島，澎湖蠔野人公司。（圖／記者蔡玟君攝）

▲當地業者「蠔野人」開發搭船前往西嶼的半日遊玩法。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖媽祖像，澎湖媽祖銅像，澎湖重光媽祖銅像，澎湖重光里媽祖文化園區，澎湖媽祖文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海上看新落成的澎湖重光媽祖銅像。（圖／記者蔡玟君攝）

◼︎從馬公搭船直奔西嶼，還能海上賞景

當地業者「蠔野人」今年開發前往西嶼的半日遊新玩法，從馬公港出發，經澎湖內海直奔西嶼。船家會講解沿途經過的風景、地標，例如可以從海上遠眺近年全新落成啟用的「重光媽祖銅像」，該銅像高達48公尺，是目前世界最高的媽祖銅像；賞景同時，船家也會視情況讓旅客實際坐上駕駛座，體驗海上開船樂趣。

若只看馬公港搭船到西嶼，實際船程約15分鐘就能到，不過加上船家沿途講解、賞景，船程約需30至40分鐘。抵達西嶼後，則會安排9人座休旅車接駁開始探索各大景點。

▲▼澎湖西嶼美食，澎湖小管麵線阿虹的店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼西嶼必吃小管麵線老店「阿虹的店」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖西嶼美食，澎湖小管麵線「阿虹的店」，澎湖美食。（圖／記者蔡玟君攝）

◼︎西嶼必吃3美食：小管麵線、二崁聚落豆花與杏仁茶

西嶼半日遊時間若想網羅最經典的在地美食，一定要品嚐看看鄰近鯨魚洞的老字號小管麵線「阿虹的店」，搭配小管麵線可以點些小菜如燒酒螺一起享用更香；吃完後，則能順路前往一旁的鯨魚洞走走。

▲▼澎湖二崁聚落二馬豆花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼二崁聚落內的「二馬豆花」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖二崁聚落二馬豆花。（圖／記者蔡玟君攝）

而在二崁聚落內，則推薦「二馬豆花」與「杏仁茶」。其中二馬豆花位於聚落內的一棟古厝內，開業至今已有8年多，樸實無華的豆花有紅豆、綠豆、花生、南瓜4種口味任選2種搭配，隨著豆花會送上一壺糖水，建議先品嚐原味再加入糖水更有層次感。

▲▼澎湖鯨魚洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖鯨魚洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖二崁聚落，澎湖旅遊，傳統聚落保存區，閩南傳統建築。（圖／記者蔡玟君攝）

▲二崁聚落能看閩南傳統建築。（圖／記者蔡玟君攝）

◼︎西嶼經典景點走一遭

透過西嶼半日遊，旅客可以走訪大菓葉玄武岩、鯨魚洞、二崁聚落、小池角雙曲橋，還可以到觀景台俯瞰有「澎湖版小希臘」之稱的外垵漁港，看天然月灣型港灣與依山勢而建的房舍。

▲澎湖小池角雙曲橋。（圖／波比看世界授權提供，下同，勿隨意翻拍以免侵權。）

▲小池角雙曲橋。（圖／波比看世界授權提供，下同，勿隨意翻拍以免侵權。）

▲▼澎湖浪蕩洲。（圖／蠔野人育樂有限公司提供）

▲退潮才會出現的秘境「浪蕩洲」。（圖／蠔野人育樂有限公司提供）

◼︎登上退潮才能去的秘境「浪蕩洲」

走過那些經典款西嶼景點後、返回船上，船家會依照潮汐時間前往只在退潮才會出現的秘境沙洲「浪蕩洲」。浪蕩洲是一座退潮才會出現的珊瑚小島，島嶼由許多白化的珊瑚、貝殼與沙子組成，每次退潮後呈現的島嶼大小均不相同。

▲▼澎湖浪蕩洲。（圖／記者蔡玟君攝）

▲島上會看到許多白化珊瑚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖夕陽，澎湖海上夕陽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲返航時還能從海上看夕陽。（圖／記者蔡玟君攝）

由於浪蕩洲四周都是礁石，船艇只能在小島外海停泊，再換划SUP前往，建議旅客穿著泳衣或適合下水的服裝，和防滑防水的鞋子。隨著接近浪蕩洲的沙灘，旅客必須從SUP下船踩入海水中，慢慢踏著礁石走上小島，旅客可走到島上制高點欣賞周邊景色，或遠眺海上日落；在回航的船上，也能捕捉到夢幻的夕陽美景。

現在立榮航空、長汎旅行社與澎湖國家風景區管理處合作，規劃了「 立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅，行程包含漁人文化體驗、探索海上秘境等，透過不同的水陸觀光體驗，帶領旅客感受秋季澎湖的不同魅力，即日起至9月30日止，至立榮假期官網訂購兩天一夜行程3664元起，輸入折扣碼「PENJOY24」，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行、1人免費。

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