手作木花器、高空飛人體驗　樂遊桃園最新「大龍門觀光廊帶」

▲動靜皆宜的桃園「大龍門觀光廊帶」串聯大溪、龍潭與石門成為新興旅遊景點。（圖／翻攝自影片，下同）

旅遊中心／綜合報導

隨著暑氣漸退，相當適合出門走走來趟秋日小旅行，桃園「大龍門觀光廊帶」串聯大溪、龍潭與石門成為新興旅遊景點，不僅可體驗靜態的手作木藝、品茗茶藝，也可以冒險挑戰一下當「空中飛人」的刺激感，不論你愛哪一種，都很適合在周末或休假日走訪「大龍門觀光廊帶」，享受涵蓋在地歷史、客家文化及冒險的多元小旅行。

手作木花器 木博館體驗大溪木藝文化

▲▼木博館可體驗以木作、漆藝為主的課程。

提到桃園大溪，大溪老街與大溪老茶場是許多人熟悉的地標。然而，在「木博館」的工藝基地則是特色新興景點，主要可體驗以木作、漆藝為主的課程。影片中，小編也在達人的指導下，親自參與「木花器」的製作過程。

達人說明，課程所使用的木花器材料來自於大溪當地製作神桌和家具時剩餘的木料，經過巧妙設計，化作充滿藝術感的花器，只要短短一小時即可體驗從砂紙打磨、胡桃油上色等，逐步親手打造獨一無二的木花器。

青創踏青VS高空冒險挑戰 龍潭遊憩動靜皆宜

▲「繞山花」三和青創基地可免費參觀多肉植物園，也可至咖啡廳用餐。

第二站前往龍潭的「繞山花」三和青創基地，由舊雞舍翻新而成的基地，不僅可免費參觀多肉植物園，也可進行多肉植栽DIY、餵食錦鯉等體驗，該處也有美美的咖啡廳可用餐，菜色都是跟周邊的小農合作製作，別具意義。

▲▼「OBT龍潭渴望基地」是一處有著各式各樣高空設施的冒險樂園。

吃完飯還可轉往「OBT龍潭渴望基地」，這是由台灣外展教育基金會建置的冒險樂園，有著各式各樣的高空設施，像是12公尺高的攀岩牆、14公尺高的高空滑索、18公尺的高空飛人等，可以在專業教練的指導下，來場安全又刺激的極限挑戰。

匯聚6國茶文化 台灣客家茶文化館沉浸式體驗

▲龍潭台灣客家茶文化館的「天光大廳」曾榮獲兩個國際設計大獎，是網美最愛私房景點。

結束了緊張的冒險，來一杯茶沉澱心情如何？位於龍潭的台灣客家茶文化館是網美最愛私房景點，尤其是榮獲兩個國際設計大獎的「天光大廳」會隨著天氣變化光影，使整個空間富有詩意。館內更匯聚了全球6個國家的飲茶文化體驗，像是小編帶大家體驗的「土耳其茶室」，有著來自西伯利亞的特殊茶具，可品嘗到相當道地的土耳其茶葉及精緻點心，提供民眾獨特的品茗體驗。

▲台灣客家茶文化館匯聚了全球6個國家的飲茶文化體驗。

桃園大龍門觀光廊帶擁有豐富的歷史文化、創意手作及驚險刺激的戶外活動，也有可以讓小朋友奔跑的草地、寓教於樂的老街巡禮等適合親子共遊的地方，不論是悠閒的週末，還是節慶假日，都很適合一家大小來此度過美好時光，享受趣味盡興的大龍門小旅行。

查詢更多精彩活動，請上桃園市政府觀光旅遊局的桃園觀光導覽網：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw