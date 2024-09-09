陽明山私宅咖啡8／1回歸！窗外風景如畫、新設戶外包廂　採預約制

▲陽明山「小猿十號(saru 10 jr.cafe)」於8月1日起重新開張。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

陽明山庭園私宅咖啡所回歸！自2020年10月起休業許久，「小猿十號(saru 10 jr.cafe)」已於8月1日起重新開張，店內提供簡餐、輕食、鬆餅、咖啡、茶飲等選項，3位以上需提前以LINE預約，低消為一杯飲品。

▲▼「小猿十號(saru 10 jr.cafe)」跟「金山猿咖啡」為同一家族經營，隱身在一棟私人住宅內。（圖／記者彭懷玉攝）



位於陽明山7-11擎天崗門市旁，「小猿十號(saru 10 jr.cafe)」跟「金山猿咖啡」為周姓一家族經營，隱身在一棟私人住宅內，室內挑高空間以紅磚地板、莫蘭迪藍色牆面帶出沉穩，搭配木桌椅、壁爐、掛畫等元素，縈繞歐式古典風格，尤以大片窗景為必拍打卡點，引入戶外的綠意，猶如一張天然的明信片浮現眼前，空間約可容納20位。

▲Saru 10 Jr. cafe 小猿十番咖啡新設包廂區。（圖／翻攝自Facebook／Saru 10 Jr. cafe 小猿十番咖啡）



▲▼可選擇坐在陽傘區、日式半戶外區，享受陽光的滋潤。（圖／記者彭懷玉攝）

走到戶外，還有偌大庭園草坪讓小孩放風，瀑布水池養著肥胖的鯉魚悠游。天氣好時，可選擇坐在陽傘區、日式半戶外區，享受陽光的滋潤；重新開張後新設了包廂用餐區，開放6人以上預約，可容納約10人。

實際上，「金山猿咖啡」由哥哥Akuma經營，妹妹Katie負責打理「小猿十號(saru 10 jr.cafe)」大小事。Katie謙虛地說，我們這邊不像金山店這麼多網紅，年齡層偏喜歡登山的長輩族群。相較金山店，陽明山店則多了份靜謐和清幽，不過一樣可從餐飲感受到店家的用心。

▲尤以大片窗景為必拍打卡點，引入戶外的綠意，猶如一張天然的明信片浮現眼前。（圖／記者彭懷玉攝）



餐飲部份，店內提供自製牛腩飯、日式炸豬排飯、蝦仁蒸餃、炸物籃等，另外有可朗芙鬆餅、日式鬆餅，以及抹茶歐蕾、柳丁濃縮等咖啡，不喝咖啡的人則可選擇南非國寶奶茶、冰淇淋氣泡飲等，飲品價位約落在120到220元，餐點從輕食的100元起，到自製牛腩飯套餐380元都有，低消為一人一杯飲料，不收服務費。

▲蝦仁蒸餃飽滿紮實，一份180元，奶油楓糖日式鬆餅一份230元，兩大片份量十足。（圖／記者彭懷玉攝）



▲不喝咖啡的人則可選擇南非國寶奶茶（180元）、抹茶歐蕾（150元）等。（圖／記者彭懷玉攝）



私宅咖啡一周僅開放三、四、五、六這四天的上午10時30分到下午5時30分，若3位以上需先以LINE預約，至於咖啡廳附近也有停車位。

業者表示，中山樓前的教師會館有一個很大的免費停車場，開放停車至傍晚18:00，走到店內約5分鐘，或是旁邊巷子左側可停車，對面的國際旅館也有收費停車（建議先詢問店家），如果是搭公車上來，門口就是陽明山站，可坐紅5、260、1717等路線都有到。

▲陽明山「小猿十號(saru 10 jr.cafe)」隱身於私宅內，許多剛登山完的客人會前來歇腳、用餐。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，位於金山老宅三合院咖啡廳「山中客廳」目前休息中，老闆夫妻駱鴻捷(Camel)和汪汪轉移陣地至「山中客廳‧善島」經營咖啡廳，就位於捷運善導寺站、忠孝新生站附近，走路到華山1914文創園區僅需2分鐘。