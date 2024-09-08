預約一場台東假期！3天2夜每人1999起　5大特色遊程深度玩山海

▲台東縣政府推出「預約台東假期」，號召大家來國旅。上圖僅為台東風景示意圖。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／台北報導

台東縣政府為了吸引觀光客前往，並來趟深度旅遊，即日起至11月25日為止推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程，自由選擇飯店並結合免費半日遊，或也可加價自選行程，2人成行每人2099元起優惠。台東縣政府今（8日）更在台北西門町捷運站舉辦推廣，更推出現場限定前500名購買指定專案，每人最低1999元起優惠。

▲台東縣長饒慶鈴率隊來台北推廣「預約台東假期」。（圖／記者蔡玟君攝）

台東縣長饒慶鈴表示，此次「預約台東假期」最大亮點就是以實惠價格，盼吸引旅客能到台東觀光，並進行深度之旅。台東山海擁有豐富魅力，從原民部落到縱谷田園、東海岸，都各有豐富人文自然魅力。

▲台東從部落文化到山海自然景點都各有魅力。（圖／台東縣政府提供）

此次縣府參考國際觀光城市作法，納入生態永續、天然溫泉、部落旅遊、觀星導覽、農遊體驗5大特色遊程，並保留旅客自由選擇彈性，推出雙人行3天2夜最低2099元起，所有行程均含兩晚住宿、主題半日遊。

▲「預約台東假期」小旅行專案限量9000人次，可向指定旅行社報名。（圖／記者蔡玟君攝）

「預約台東假期」小旅行專案限量9000人次，旅客可至活動網站選擇指定旅行社報名活動套裝行程，也可選擇搭車或搭配免費台灣好行，或加價購買1日遊行程，隨著季節可前往太麻里看金針花，或到綠島浮潛，再到知本溫泉泡湯。