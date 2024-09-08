ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

預約一場台東假期！3天2夜每人1999起　5大特色遊程深度玩山海

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東縣政府推出「預約台東假期」，號召大家來國旅。上圖僅為台東風景示意圖。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／台北報導

台東縣政府為了吸引觀光客前往，並來趟深度旅遊，即日起至11月25日為止推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程，自由選擇飯店並結合免費半日遊，或也可加價自選行程，2人成行每人2099元起優惠。台東縣政府今（8日）更在台北西門町捷運站舉辦推廣，更推出現場限定前500名購買指定專案，每人最低1999元起優惠。

▲▼台東縣政府預約台東假期。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東縣長饒慶鈴率隊來台北推廣「預約台東假期」。（圖／記者蔡玟君攝）

台東縣長饒慶鈴表示，此次「預約台東假期」最大亮點就是以實惠價格，盼吸引旅客能到台東觀光，並進行深度之旅。台東山海擁有豐富魅力，從原民部落到縱谷田園、東海岸，都各有豐富人文自然魅力。

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東從部落文化到山海自然景點都各有魅力。（圖／台東縣政府提供）

此次縣府參考國際觀光城市作法，納入生態永續、天然溫泉、部落旅遊、觀星導覽、農遊體驗5大特色遊程，並保留旅客自由選擇彈性，推出雙人行3天2夜最低2099元起，所有行程均含兩晚住宿、主題半日遊。

▲▼台東縣政府預約台東假期。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「預約台東假期」小旅行專案限量9000人次，可向指定旅行社報名。（圖／記者蔡玟君攝）

「預約台東假期」小旅行專案限量9000人次，旅客可至活動網站選擇指定旅行社報名活動套裝行程，也可選擇搭車或搭配免費台灣好行，或加價購買1日遊行程，隨著季節可前往太麻里看金針花，或到綠島浮潛，再到知本溫泉泡湯。

關鍵字： 台東旅遊 預約台東假期 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

玩台東3天2夜每人1999元起

玩台東3天2夜每人1999元起

台日法3位星廚共譜12道拿手料理

台日法3位星廚共譜12道拿手料理

水原第一名必吃烤排骨！甜鹹軟嫩好入口

水原第一名必吃烤排骨！甜鹹軟嫩好入口

日本最新「teamLab豪華露營」9/30開幕

日本最新「teamLab豪華露營」9/30開幕

綠島「最美泳池酒吧」喝一杯！

綠島「最美泳池酒吧」喝一杯！

住承億文旅全台5飯店每晚1313元起

住承億文旅全台5飯店每晚1313元起

隱身台北大廈間的森林餐廳！

隱身台北大廈間的森林餐廳！

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

影／寧夏特有北派早茶　 小鎮年賺上億

影／寧夏特有北派早茶　 小鎮年賺上億

渣男渣女為何超有魅力？「5暗黑性格」揭曉

渣男渣女為何超有魅力？「5暗黑性格」揭曉

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

竹子湖「青楓步道」如踏進魔幻森林

萬人上線搶！新口味蛋黃酥20分完售

288起蔬食火鍋料、冰淇淋無限吃到飽

萬華人愛店！隱藏豆漿燒餅10點就打烊

身分證有5個9　吃Buffet享55折

淡水壓軸煙火9／8登場！懶人包一次看

退潮才出現！澎湖版幻之島「浪蕩洲」

星野集團最新「界 奧飛驒」亮點曝光

北市「3間特色旅宿」穿梭時光！

饗食天堂高雄限定！9月松葉蟹吃到飽

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

玩台東3天2夜每人1999元起

台日法3位星廚共譜12道拿手料理

水原第一名必吃烤排骨！甜鹹軟嫩好入口

日本最新「teamLab豪華露營」9/30開幕

綠島「最美泳池酒吧」喝一杯！

住承億文旅全台5飯店每晚1313元起

隱身台北大廈間的森林餐廳！

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366