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北京前門文華東方酒店開幕！享庭院客房、24hrs管家　每晚5.8萬起

▲▼北京前門文華東方酒店。（圖／文華東方酒店集團提供）

▲最新「北京前門文華東方酒店」於近日開幕。（圖／文華東方酒店集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

文華東方酒店集團每每有新飯店開幕，都掀起熱烈討論。最新「北京前門文華東方酒店」甫於9月2日開幕，也是該集團旗下在北京第二間酒店，館內最大亮點就是擁有42座帶有獨立庭院的客房，提供優雅舒適的住宿體驗，目前推出的開幕住房專案每晚人民幣1萬2888元起（約新台幣5萬8251元）。

▲▼北京前門文華東方酒店逸景庭院特大號床。（圖／翻攝自北京前門文華東方酒店官網）

▲▼酒店內擁有42座帶庭院的精緻套房。（圖／翻攝自北京前門文華東方酒店官網）

▲▼北京前門文華東方酒店。（圖／翻攝自北京前門文華東方酒店官網）

北京前門文華東方酒店結合傳統中式四合院與現代設計，擁有42座精緻庭院套房，每間客房都坐落於傳統胡同院落中，且由於酒店位於北京中軸線上，想要前往天壇、紫禁城等歷史名勝都很方便。

▲▼北京前門文華東方酒店。（圖／翻攝自北京前門文華東方酒店官網）

▲酒店所屬酒吧「十條」。（圖／翻攝自北京前門文華東方酒店官網）

▲▼北京前門文華東方酒店。（圖／翻攝自北京前門文華東方酒店官網）

▲享受下午茶的空間「楓香廊」。（圖／翻攝自北京前門文華東方酒店官網）

酒店提供4間餐廳與酒吧，包括由米其林星級大廚黃景輝主理的高級粵菜及潮菜餐廳「檐庭」、全日義大利餐廳「VICINI」、坐落在傳統北京胡同之中，獨具特色的現代雞尾酒吧「十條」，以及提供精緻下午茶的「楓香廊」，可在此欣賞庭院景觀，並品嚐以傳統方式沖泡的中式和東方茗茶。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

同時酒店內也設有「文華水療中心」，提供文華東方酒店集團的各類經典SPA療程，還有茶室、健身中心等，以及適合舉辦不同目的性活動的多功能空間。

想入住這間奢華酒店一晚要花費多少？業者近日推出開幕優惠專案，每晚人民幣1萬2888元起（約新台幣5萬8251元），享人民幣1888元（約新台幣8535元）酒店內餐飲、酒吧、洗衣服務及水療中心每日消費額度，以及全日餐廳「VICINI」早餐或房內享用早餐，並提供24小時管家服務，同時可享北京主要機場或車站單程接送，另需加16.6%服務費與稅金。

此外，「杭州中心四季酒店」也將於今年下半年開幕。杭州中心四季酒店位於杭州中心繁華地帶，緊鄰武林廣場，館內設有188間客房、26間套房，可以俯瞰城市景觀、遠眺西湖美景，從即日起開放預訂。

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