太麻里金針花季開跑！賞花專車預訂增125%　4推薦民宿每晚千元起

▲台東太麻里金針花季登場。（圖／奧丁丁提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台東太麻里金針花季已經開跑，今年太麻里鄉公所也推出「金針花賞花專車」方便旅客前往，也帶動台東旅遊熱潮，根據行程預定網站「奧丁丁體驗」最新統計，今年賞花專車預訂量比去年同期提升125％。訂房網站「奧丁丁揪你」也推薦4間台東民宿，搭配補助最低每晚1000元就有。

今年太麻里金針花季時間較往年來得早，9月底前都是最佳賞花期。為了方便旅客前往，太麻里鄉公所多年來推出花季限定專車，以9人座車輛搭配導覽人員，帶領旅客上山到雙乳峰、忘憂谷、千鶴亭等多個代表賞花景點。

▲太麻里金針花今年花期預估到9月底為止。（圖／記者楊鈞典翻攝）

根據奧丁丁體驗觀察，今年活動開跑兩周，已湧現數百筆訂單，訂單量較去年同期提升125%、訂單總額也較去年同期激增143%，業者也針對花季獨家推出「單人預訂即可出發」服務。

▲台東風巢民宿。

▲位於池上的莊稼熟了本館以老屋改建。

隨著台東國旅補助方案開跑，「奧丁丁揪你」也推薦4家台東民宿，如「風巢民宿」以繽紛色彩的蜂巢為外觀，館內設有電梯方便旅客上下樓，現在搭配國旅補助入住，雙人房每晚1000元起。位於池上的「莊稼熟了本館」鄰近伯朗大道旁，以家人留下的老屋進行改造，共有5間可提供不同人數入住的客房，開門就是縱谷與池上田園景觀，讓人在此度過愜意度假時光，現在搭配補助雙人房每晚1800元起。

▲台東密斯朵親子民宿有不同主題親子房。

親子客則推薦可以選擇台東市的「密斯朵親子民宿」，以設有龍貓巴士溜滑梯最受小朋友喜愛，館內還有恐龍、熱氣球等不同主題的親子房，開車到太麻里金針山約1小時左右，現在入住每晚1800元起。而「曙光渡假酒店」就位於太麻里金針山腳下，坐擁南迴絕美海景，讓旅客在房裡就能看東海岸日出，現在和金針花賞花專車也有合作，雙人房每晚1400元起。