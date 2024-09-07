ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

太麻里金針花季開跑！賞花專車預訂增125%　4推薦民宿每晚千元起

▲▼台東太麻里金針花。（圖／奧丁丁提供）

▲台東太麻里金針花季登場。（圖／奧丁丁提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台東太麻里金針花季已經開跑，今年太麻里鄉公所也推出「金針花賞花專車」方便旅客前往，也帶動台東旅遊熱潮，根據行程預定網站「奧丁丁體驗」最新統計，今年賞花專車預訂量比去年同期提升125％。訂房網站「奧丁丁揪你」也推薦4間台東民宿，搭配補助最低每晚1000元就有。

今年太麻里金針花季時間較往年來得早，9月底前都是最佳賞花期。為了方便旅客前往，太麻里鄉公所多年來推出花季限定專車，以9人座車輛搭配導覽人員，帶領旅客上山到雙乳峰、忘憂谷、千鶴亭等多個代表賞花景點。

▲太麻里金針花。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲太麻里金針花今年花期預估到9月底為止。（圖／記者楊鈞典翻攝）

根據奧丁丁體驗觀察，今年活動開跑兩周，已湧現數百筆訂單，訂單量較去年同期提升125%、訂單總額也較去年同期激增143%，業者也針對花季獨家推出「單人預訂即可出發」服務。

▲▼台東風巢民宿。（圖／奧丁丁揪你提供）

▲台東風巢民宿。

▲▼台東池上莊稼熟了本館。（圖／奧丁丁揪你提供）

▲位於池上的莊稼熟了本館以老屋改建。

隨著台東國旅補助方案開跑，「奧丁丁揪你」也推薦4家台東民宿，如「風巢民宿」以繽紛色彩的蜂巢為外觀，館內設有電梯方便旅客上下樓，現在搭配國旅補助入住，雙人房每晚1000元起。位於池上的「莊稼熟了本館」鄰近伯朗大道旁，以家人留下的老屋進行改造，共有5間可提供不同人數入住的客房，開門就是縱谷與池上田園景觀，讓人在此度過愜意度假時光，現在搭配補助雙人房每晚1800元起。

▲▼台東密斯朵民宿。（圖／奧丁丁揪你提供）

▲台東密斯朵親子民宿有不同主題親子房。

親子客則推薦可以選擇台東市的「密斯朵親子民宿」，以設有龍貓巴士溜滑梯最受小朋友喜愛，館內還有恐龍、熱氣球等不同主題的親子房，開車到太麻里金針山約1小時左右，現在入住每晚1800元起。而「曙光渡假酒店」就位於太麻里金針山腳下，坐擁南迴絕美海景，讓旅客在房裡就能看東海岸日出，現在和金針花賞花專車也有合作，雙人房每晚1400元起。

關鍵字： 台東旅遊 太麻里金針花季 賞花旅遊 特色民宿 奧丁丁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

推薦閱讀

北京前門文華東方酒店開幕　亮點先看

北京前門文華東方酒店開幕　亮點先看

2024嘉義光織影舞夢幻展區搶先看

2024嘉義光織影舞夢幻展區搶先看

恆春超Q「水豚君」民宿寵物友善包棟

恆春超Q「水豚君」民宿寵物友善包棟

中秋吃海鮮！西班牙餐廳燒肉夯店大比拚

中秋吃海鮮！西班牙餐廳燒肉夯店大比拚

到台東看金針花　民宿每晚千元起

到台東看金針花　民宿每晚千元起

日本第一美溪朝聖攻略！飛天糰子必嚐

日本第一美溪朝聖攻略！飛天糰子必嚐

9月餐飲優惠一次看

9月餐飲優惠一次看

K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食地圖

K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食地圖

羅馬「特雷維噴泉」將採預約門票制

羅馬「特雷維噴泉」將採預約門票制

日本麝香葡萄幕後推手！有瑕疵也不賤賣

日本麝香葡萄幕後推手！有瑕疵也不賤賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

萬人上線搶！新口味蛋黃酥開賣20分完售

萬華人愛店！隱藏豆漿燒餅10點就打烊

淡水壓軸煙火9／8登場！懶人包一次看

身分證有5個9　吃Buffet享55折

288起蔬食火鍋料、冰淇淋無限吃到飽

台南計畫打造「虎頭埤空中纜車」

星野集團最新「界 奧飛驒」亮點曝光

「全台4大樂園優惠」小人國最低79元

旭集確定進駐台南新光三越

北市「3間特色旅宿」穿梭時光！

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

北京前門文華東方酒店開幕　亮點先看

2024嘉義光織影舞夢幻展區搶先看

恆春超Q「水豚君」民宿寵物友善包棟

中秋吃海鮮！西班牙餐廳燒肉夯店大比拚

到台東看金針花　民宿每晚千元起

日本第一美溪朝聖攻略！飛天糰子必嚐

9月餐飲優惠一次看

K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食地圖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366