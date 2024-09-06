韓國文化觀光大展在華山！4大亮點一次看　免費穿韓服、畫韓妝

▲2024韓國文化觀光大展在華山1914文創產業園區登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

為了吸引更多台灣人到韓國觀光，韓國觀光公社今（6日）起至8日連續三天，在華山1914文創產業園區舉辦「韓國文化觀光大展」，分成美妝、購物、韓食、公演4大主題，民眾可以免費體驗穿韓服、體驗韓系妝容，還有藥草香氛袋DIY、滑雪體驗。為了推廣觀光，知名韓國男子團體BTOB成員李昌燮也特地來台，分享他推薦的韓國必去景點與美食體驗。

▲韓國觀光公社國際觀光本部本部長李鶴柱。（圖／記者李毓康攝）

韓國觀光公社國際觀光本部本部長李鶴柱表示，截至今年7月為止，台灣旅客赴韓人次已恢復至82萬名，達到疫情前同期115%的水準，希望藉由此次2024韓國文化觀光大展，讓更多人感受多樣化的旅遊資源。

▲BTOB成員李昌燮特地來台參加活動，並推薦韓國好玩景點與美食。（圖／記者李毓康攝）

BTOB成員李昌燮則推薦韓國特色景點，例如釜山可以前往巨濟島的風之丘，欣賞壯闊無敵海景、荷蘭風車，或是鵝卵石海水浴場；全羅南道則首推前往順天，時序即將入秋，世界5大濕地之一的順天灣濕地，就是最推薦的景點，旅客可以看S型海灣景色、看芒草飄逸的景像等。

▲▼2024韓國文化觀光大展在華山紅磚區登場，西1館可以體驗滑雪、穿新羅韓服，還有各大航空公司活動。（圖／記者蔡玟君攝）

此次「韓國文化觀光大展」分為西一館、西二館、西四館、西五館4個展區，以「KOREA FLEX」提供多樣性互動體驗，每一館亮點如下：

西1館 Visit Korea

該館由6個地方政府、8間航空公司共同參與，提供藥草香氛袋DIY、滑雪體驗，還能試穿新羅韓服，並有專人為你拍攝拍立得帶回家紀念；各大航空公司也推出多種體驗，包括航空公司制服試穿、美食景點互動遊戲、旅行MBTI測驗等，更有最新航班資訊，例如真航空就計畫將在下半年開「桃園－務安」、「台中－仁川」航線。

▲西2館可體驗韓系妝容。（圖／記者蔡玟君攝）

▲WOWPASS也來台推廣。（圖／記者蔡玟君攝）

西2館 韓國美妝時尚購物

該館以韓國的美妝、時尚、購物為主題，例如WOWPASS就特別前來設攤，介紹卡片使用的優勢，還有機會免費體驗化妝師畫韓系妝容。

▲▼西4館則有韓國美食、便利商店品牌展出。（圖／記者蔡玟君攝）

西4館 韓國美食

館內有知名連鎖便利商店「CU」前來設攤，此外，最快從10月起台灣人就可以使用LINE Pay在全韓國CU行動支付；現場還有泡麵博物館，可以盡情與超大杯麵或袋裝泡麵拍照，同時可以免費試吃辣炒年糕。

西5館 多種演出

在活動期間於西5館有多場公演，如大學路音樂劇《吸血鬼X獵人》、《國立國樂院》、《亂打酒店&秀》等演出，還有韓劇體驗拍照區、集章活動。