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姓名同音「湳洋慶中秋」任1字　高雄火鍋餐廳送炙烤松阪豬

▲「湳洋鍋物」推出對姓名優惠，只要同音「湳、洋、慶、中、秋」其中一字，餐廳就送泰奢炙烤松阪豬。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

搶食中秋聚餐商機，黑浮國際餐飲集團旗下品牌「湳洋鍋物」推出對姓名優惠，只要同音「湳、洋、慶、中、秋」其中一字，餐廳就送泰奢炙烤松阪豬。墾丁凱撒的蓮花餐廳則是推泰式火鍋吃到飽，16種蔬食自助吧無限取用。

位於高雄美術館附近的「湳洋鍋物」主打南洋風味湯底，招牌「湳洋冬蔭龍蝦鍋」以泰國經典冬蔭功湯頭為基底，調整僅用蝦頭來熬煮的作法，改採用整隻鮮活波士頓龍蝦加入燉煮，饕客在品嚐完龍蝦肉之後，龍蝦頭繼續在湯鍋裡熬煮，帶來深厚的海鮮風味。

▲泰奢炙烤松阪豬。（圖／記者黃士原攝）

近期湳洋鍋物以「中秋人團圓，鍋烤雙滿足」為概念，推出限時優惠活動，9月13日至9月17日，凡姓名同音「湳、洋、慶、中、秋」其中1字，內用即贈「泰奢炙烤松阪豬」（價值320元）。同時，9月30日前，5款湳洋必嚐烤物、飲品，內用外帶都享88折優惠。

▲墾丁凱撒大飯店蓮花餐廳新推出複合式泰式火鍋吃到飽。（圖／墾丁凱撒提供）

▲墾丁凱撒大飯店蓮花餐廳新推出複合式泰式火鍋吃到飽，上圖為泰式清湯鍋。（圖／墾丁凱撒提供）

墾丁凱撒大飯店蓮花餐廳新推出複合式泰式火鍋，提供泰式清湯鍋、濃香椰奶鍋與泰式清湯鍋等3款特色湯底，另附上九層塔、鋸齒香菜、越南香菜等香料組合而成的香草盤。

▲墾丁凱撒大飯店蓮花餐廳新推出複合式泰式火鍋吃到飽。（圖／墾丁凱撒提供）

▲濃香椰奶鍋。（圖／墾丁凱撒提供）

蓮花餐廳泰式火鍋餐費依主食等級而定，有國產豬梅花、台灣松阪豬、美國牛小排、美國板腱牛、日本帆立貝、紐西蘭淡菜、船釣中卷與鮑魚可選擇，最低608元就能享用。另有16種品項蔬食自助吧、3種副食及自助霜淇淋機，都可無限取用。

9月10日至9月24日試營運期間，凡打卡評論，每桌送429元的珍味海鮮盤1份，內含海草蝦、紐西蘭淡菜、鮑魚、帆立貝及船釣中卷等。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 湳洋鍋物 姓名對對碰

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