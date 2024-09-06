「99搶搶購」快閃優惠！日本環球影城買1送1　高鐵旅遊69折起

▲想玩日本環球影城，門票買一送一優惠來了。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

小資族看過來！可樂旅遊推出「99搶搶購」一日快閃促銷活動，於9月9日早上9點開賣，包含日本環球影城門票買一送一、國外自由行9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊全面69折等優惠，還有限量日、韓、東南亞上網5日下殺99元。

可樂旅遊「99搶搶購」快閃優惠自9月9日早上9點至晚上7點為止，推出「限時折扣」及「限量搶購」雙重優惠。限時折扣活動只要輸入優惠代碼，即可享國外自由行單筆9折（折抵無上限）、全球訂房及國外票券單筆9折（折抵上限1000元）、高鐵旅遊全面69折（折抵上限1000元）、國際機票單筆98折，優惠代碼每位會員、每個項目限用1次。

▲買德威航空機票也有折扣優惠。（圖／翻攝自官方粉專）

限量搶購則有最受歡迎的日本環球影城門票買一送一，或日本環球影城門票送關西樂享周遊券，以及限量日、韓、東南亞5日網卡每張99元；買機票還有大韓航空折999元、德威航空折99元優惠代碼。

▲今年最新開幕的「天成逸旅-舶寓高雄」飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

國旅主打精選飯店最低999元起，推薦醒來就能眺望山城美景的九份人氣民宿「神隱國度」，或是今年甫開幕的輕奢酒店「天成逸旅-舶寓高雄」以及花蓮五星酒店，搭配振興震後花東觀光旅遊補助再享千元優惠。

▲清邁是最受台灣人喜愛的泰國城市之一。（圖／KKday提供，下同）

KKday即日起針對清邁推出一系列旅遊優惠，如來回機票8888元起，搭乘AirAsia，且含20公斤行李，指定日期出發再贈送一晚清邁市區住宿；機加酒可自選寧曼或古城區飯店，售價1萬999元起，還有中華航空五日機加酒1萬6999元起優惠。

▲也可以參加大象保育營、大象咖啡廳一日遊行程。

而下半年到清邁玩想尋找當地特色行程，推薦大象保育營、大象咖啡廳一日遊體驗，可以簡單的跟大象互動，走訪當地手工藝品店，每人490元起；清邁也有各式泰式料理烹飪教室體驗，從參觀當地市場，了解食材、調味料，到農場採摘新鮮蔬菜，學習烹飪傳統的泰國北部菜餚，每人1175元起。

▲此生必看的清邁天燈節。

堪稱每人一生必去的節慶「清邁天燈節」也將於11月15日登場！今年活動場地共有6個，包含清邁牛仔農場、北部學習中心、地平線鄉度假村飯店還有邁梅州大學等，KKday也推出不同地區的門票及接送服務行程，售價2440元起，可以欣賞萬人齊放的一片片燈海佈滿夜空，令人難忘。