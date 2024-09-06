ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「99搶搶購」快閃優惠！日本環球影城買1送1　高鐵旅遊69折起

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲想玩日本環球影城，門票買一送一優惠來了。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

小資族看過來！可樂旅遊推出「99搶搶購」一日快閃促銷活動，於9月9日早上9點開賣，包含日本環球影城門票買一送一、國外自由行9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊全面69折等優惠，還有限量日、韓、東南亞上網5日下殺99元。

可樂旅遊「99搶搶購」快閃優惠自9月9日早上9點至晚上7點為止，推出「限時折扣」及「限量搶購」雙重優惠。限時折扣活動只要輸入優惠代碼，即可享國外自由行單筆9折（折抵無上限）、全球訂房及國外票券單筆9折（折抵上限1000元）、高鐵旅遊全面69折（折抵上限1000元）、國際機票單筆98折，優惠代碼每位會員、每個項目限用1次。

▲▼南韓廉航德威航空（T`way Airlines）。（圖／翻攝自官方粉專）

▲買德威航空機票也有折扣優惠。（圖／翻攝自官方粉專）

限量搶購則有最受歡迎的日本環球影城門票買一送一，或日本環球影城門票送關西樂享周遊券，以及限量日、韓、東南亞5日網卡每張99元；買機票還有大韓航空折999元、德威航空折99元優惠代碼。

▲▼天成逸旅舶寓高雄。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今年最新開幕的「天成逸旅-舶寓高雄」飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

國旅主打精選飯店最低999元起，推薦醒來就能眺望山城美景的九份人氣民宿「神隱國度」，或是今年甫開幕的輕奢酒店「天成逸旅-舶寓高雄」以及花蓮五星酒店，搭配振興震後花東觀光旅遊補助再享千元優惠。

▲▼清邁旅遊。（圖／KKday提供）

▲清邁是最受台灣人喜愛的泰國城市之一。（圖／KKday提供，下同）

KKday即日起針對清邁推出一系列旅遊優惠，如來回機票8888元起，搭乘AirAsia，且含20公斤行李，指定日期出發再贈送一晚清邁市區住宿；機加酒可自選寧曼或古城區飯店，售價1萬999元起，還有中華航空五日機加酒1萬6999元起優惠。

▲▼清邁旅遊。（圖／KKday提供）

▲也可以參加大象保育營、大象咖啡廳一日遊行程。

而下半年到清邁玩想尋找當地特色行程，推薦大象保育營、大象咖啡廳一日遊體驗，可以簡單的跟大象互動，走訪當地手工藝品店，每人490元起；清邁也有各式泰式料理烹飪教室體驗，從參觀當地市場，了解食材、調味料，到農場採摘新鮮蔬菜，學習烹飪傳統的泰國北部菜餚，每人1175元起。

▲▼清邁旅遊。（圖／KKday提供）

▲此生必看的清邁天燈節。

堪稱每人一生必去的節慶「清邁天燈節」也將於11月15日登場！今年活動場地共有6個，包含清邁牛仔農場、北部學習中心、地平線鄉度假村飯店還有邁梅州大學等，KKday也推出不同地區的門票及接送服務行程，售價2440元起，可以欣賞萬人齊放的一片片燈海佈滿夜空，令人難忘。

關鍵字： 優惠快訊 可樂旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 日本環球影城 大阪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

曼谷新酒店！住1晚含早餐2800元起

曼谷新酒店！住1晚含早餐2800元起

旭集確定進駐台南新光三越

旭集確定進駐台南新光三越

內用手沖咖啡無限暢飲！林口隱藏小館

內用手沖咖啡無限暢飲！林口隱藏小館

萬人上線搶！新口味蛋黃酥開賣20分完售

萬人上線搶！新口味蛋黃酥開賣20分完售

「麻辣45」台北店10／14歇業

「麻辣45」台北店10／14歇業

開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！

開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！

「七龍珠Z快閃店」進駐西門町

「七龍珠Z快閃店」進駐西門町

星野集團最新「界 奧飛驒」亮點曝光

星野集團最新「界 奧飛驒」亮點曝光

萬華人愛店！隱藏豆漿燒餅10點就打烊

萬華人愛店！隱藏豆漿燒餅10點就打烊

姓名同音任1字　炙烤松阪豬免費吃

姓名同音任1字　炙烤松阪豬免費吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

淡水壓軸煙火9／8登場！懶人包一次看

花蓮宮廟睡一晚千元有找！背包客大推

身分證有5個9　吃Buffet享55折

「全台4大樂園優惠」小人國最低79元

饗食天堂高雄限定！9月松葉蟹吃到飽

日本3處必看楓紅夜間點燈景點

萬華人愛店！隱藏豆漿燒餅10點就打烊

星野集團最新「界 奧飛驒」亮點曝光

北市觀山河濱全新觀景台、滑梯亮相！

東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」細節攻略

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

曼谷新酒店！住1晚含早餐2800元起

旭集確定進駐台南新光三越

內用手沖咖啡無限暢飲！林口隱藏小館

萬人上線搶！新口味蛋黃酥開賣20分完售

「麻辣45」台北店10／14歇業

開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！

「七龍珠Z快閃店」進駐西門町

星野集團最新「界 奧飛驒」亮點曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366