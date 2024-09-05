飛沙巴新選擇！AirAsia宣布11月開航「高雄-亞庇」　單趟399元起

▲AirAsia今（5日）宣布，將開航高雄直飛沙巴亞庇航線，從11月17日起每周四班（一、三、五、日）往返亞庇與高雄。（圖／AirAsia提供）



記者彭懷玉／綜合報導

亞洲低成本航空AirAsia今（5日）宣布，將開航高雄直飛沙巴亞庇航線，從11月17日起每周四班（一、三、五、日）往返亞庇與高雄，並從今天起開賣，單趟未稅399元，業者表示，此為台灣目前獨家航班，是AirAsia台灣直飛的第12條航線。

高雄直飛沙巴（亞庇）航線，由AirAsia集團旗下馬來西亞亞航（航班代號AK）執飛，馬亞航自2022年11月營運高雄-吉隆坡航線（每周三班）以來，已承載超過80,000名乘客往返，鑑於高雄與吉隆坡間的旅遊需求，因此決定拓展馬來西亞與南台灣之間的旅遊版圖，於11月17日起營運高雄-沙巴航線。

▲馬來西亞沙巴京那峇魯山(Kinabalu)又有神山之稱。（圖／達志影像／newscom）



AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，沙巴位於馬來西亞的婆羅洲北部，擁有多樣化的自然景觀，從雄偉的京那巴魯山到迷人的熱帶雨林，還擁有世界級的潛水勝地，以壯麗的自然景觀和豐富的文化魅力，征服許多旅客的心。同時沙巴擁有融合了馬來、華人、印度飲食特色，未來將提供南台灣民眾豐富且難忘的旅遊體驗。

為慶祝新航線開通，AirAsia推出單程未稅399元的驚喜價。該促銷票價從即日起至9月15日開賣，可在 AirAsia MOVE 應用程序（前稱 airasia Superapp）或 airasia.com 開放預訂，出發日期為今年11月17日至2025年3月28日。

另外，樂桃航空祭出冬季班表「新票價促銷」，今（5日）中午12點起開搶，飛日本單程機票票價未稅2290元起，優惠限定4天，用Minimum的價格就可以買得到Standard票價內容，促銷期間即日起至9月8日晚間11點59分止，適用搭乘航班為今年10月27日至2025年3月29日。