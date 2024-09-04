拿出身分證！「全台4大樂園優惠」小人國最低79元、劍湖山買1送1

▲身分證中「9、1、7」任2碼，遊小人國指定日期門票只要297元，若3碼全中，中秋節當天門票只要79元。（圖／小人國提供）



記者彭懷玉／綜合報導

9月樂園優惠快收！身分證中「9、1、7」任2碼，遊小人國指定日期門票只要297元，若3碼全中，中秋節當天門票只要79元；六福村則推出戶籍地址對中指定字，門票最低499元。另外，劍湖山世界9月壽星憑證件門票打4折，憑軍人證或教師證購票，兩人同行門票僅999元。

▲小人國9月推出指定日身分證對對碰優惠。（圖／小人國提供）



小人國主題樂園

你的身分證字號有「9、1、7」嗎？小人國於9月7、8、14、15、17日5天指定日推出身分證對對碰活動，凡身分證字號不限順序對中2個數字，即享門票優惠297元（原價1,050元），9月17日中秋當日再加碼，身分證字號對中「9、1、7」3個數字（不限順序）即享門票79元，現省971元。園方提醒，活動採現場購票，且需主動出示本人身分證或健保卡以供核對。

▲六福村墓碑鎮將於9月7日開展。（圖／六福村提供）



六福村主題樂園

六福村祭出中秋四日限定優惠！9月14日至9月17日期間，戶籍地址含「龍」同字或同音字，中一字享門票699元、二字599元、三字499元優惠；9月30日前穿花襯衫或花上衣（花色需佈滿整件），或出示1至9月在台舉辦的演唱會、音樂會、音樂劇、歌舞劇門票，即能以優惠價699元入園。

麗寶樂園

即日起至10月18日，加入麗寶樂園渡假區Ocard會員，即享平日門票買一送一優惠，2人玩樂園只要899元。另也針對軍人和教師，享本人樂園門票450元（原價1300元），最多可帶2位親友，享每人799元優惠價，下殺3折。

▲劍湖山世界也祭出9月優惠，兩人999元等於買一送一。（圖／翻攝自劍湖山世界官網）



劍湖山世界

劍湖山也有門票優惠！即日起至9月30日止，持本人護照或居留證，2人同行現場購票只要999元（原價1,998元）。業者補充，本優惠為2人1組，須憑其中1人之本人有效護照或居留證，享2人同行999元優惠，每日每證限購1組；以上證件若未主動出示恕無法享優惠，亦不得事後補件或折讓，且不得與其他優惠併用，團體、遊覽車也不適用。