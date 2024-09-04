高雄20年「山東麻醬麵」老闆宣布退休　只營業到9／21

▲高雄20年「山東麻醬麵」只營業到9月21日。（圖／取自山東麻醬麵臉書）

記者黃士原／台北報導

高雄20多年老店「山東麻醬麵」，是許多在地居民、上班族喜愛的家常麵店，不過日前店家在臉書公告，老闆準備退休，9月21日是最後營業日。得知歇業消息，網友直呼「好捨不得」、「許願有人接班」。

位在高雄苓雅二路的山東麻醬麵，開業已有20多年，招牌麻醬乾麵十分受到當地居民、上班族的喜愛，一碗只要40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，山東老爸中年失業，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，其麻醬麵延續潮州當地的特色，都會加入榨菜肉絲，讓香味與口感更加提升。

▲山東麻醬麵都會加入榨菜肉絲。（圖／取自山東麻醬麵臉書）

除了乾麵，山東麻醬麵還有賣麻醬湯麵，店家還說，會直接點湯麵的人，大概就知道是屏東人，其味道很難完整描述，大致上就是「鹹香的肉湯中又帶著濃郁的麻醬香氣」，喜歡的人一吃就會愛上。另外，店家提供一個小秘方，如果吃完麻醬乾麵後還有醬汁，把清湯倒進去拌一拌，就是一碗比較清淡一點的麻醬湯。如果不吃麻醬，也有榨菜肉絲麵可選。

▲麻醬湯麵。（圖／取自山東麻醬麵臉書）

得知山東麻醬麵熄燈消息，網友紛紛留言表示，「好捨不得」、「許願有人接班」、「什麼，居然要收掉了」、「慘了，兒子的最愛，收了兒子哭死」、「天啊為什麼」、「好難過 ，這間麻醬麵真的對味」、「真的假的！有沒有搞錯啊」、「便宜大碗又好吃，怎麼突然要結束了」。

▲民主聖地「阿才的店」11／30熄燈。（圖／取自阿才的店（阿華）臉書）

另外，有「民主聖地」之稱的阿才的店，曾是黨外人士聚集地，包括民進黨前主席許信良、前總統陳水扁等，今年1月曾因營運狀況確實無法負擔租金，貼出頂讓公告，不過之後仍繼續苦撐營業。只是8月底時，店家再度在臉書公告，經營成本與過去無法相比，必須跟大家說：「阿才的店要退出江湖了。」

店家貼文也提到，由於很難割捨客人們的情感，因此決定再營業3個月的時間，直到11月30日，「如果願意也還想念阿才的店，找個時間回來吃個飯、喝杯酒、敘敘舊，一起跟這塊招牌說再會。」