明年到關島過年！3旅行社推包機直飛　免簽直奔海島度假天堂

▲關島是海島度假天堂。（圖／關島台灣辦事處提供）

記者蔡玟君／台北報導

關島是距離台灣最近的美國領土，絕美海島風情吸引許多旅客造訪。關島台灣辦事處今（3日）宣布，搶先布局2025年春節過年假期，世邦旅遊、鳳凰旅遊與雄獅旅遊在過年期間推出包機直飛，從機加酒自由行到奢華高端的高爾夫行程都有，只要4小時就能抵達這座度假天堂。

▲關島台灣辦事處處長嚴樹芬。（圖／記者蔡玟君攝）

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示，關島擁有蔚藍海灣、絕美酒店、絕美自然風光，可說是海島度假天堂。目前台灣雖然尚未恢復直飛航班，但旅客可透過多個轉機點前往，例如菲律賓航空就提供經馬尼拉轉機，其中優勢為在馬尼拉等待時間僅3.5小時，且天天都有從馬尼拉直飛關島航班；或也可選擇經日本東京、福岡、大阪或韓國首爾與釜山轉機前往。

為持續對台推廣當地旅遊魅力，嚴樹芬除預告今年ITF台北國際旅展將擴大攤位宣傳，同時在2025年農曆春節假期，由世邦旅遊、鳳凰旅遊與雄獅旅遊提供包機直飛的5天4夜團體行程。

▲▼關島近年最新開幕的The Tsubaki Tower酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

世邦旅遊與鳳凰旅遊包機直飛關島航次為2025年1月25日與1月29日，為農曆春節連假開始第一天，以及大年初一出發。世邦旅遊推出機加酒自由行與團體行程，每人5萬1888元起，可入住關島星野度假村、最新THE TSUBAKI TOWER酒店；鳳凰旅遊則以計畫機票與機加酒自由行為主，機票每人3萬5000元起、機加酒每人4萬8800元起。

▲雄獅旅遊針對關島包機，計畫推出高爾夫球相關行程。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊則推出2025年1月26日與1月30日共2班包機服務，主打機加酒自由行與團體行程，每人5萬9800元起，未來針對喜愛打高爾夫球的旅客，也陸續推出相關行程，讓旅客能在過年直飛關島度假、體驗看海打球樂趣。