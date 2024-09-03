新北「中秋合法烤肉地」增至6處！交通方式、順遊景點一次看

▲樹林區鹿角溪原住民主題部落公園。（圖／新北市高灘處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

今年中秋烤肉區放寬了！新北市不只開放鹿角溪原住民主題部落公園，今年一併將三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園等共6處河濱公園，於9月14至17日限定開放，請民眾烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，並記得隨手帶走垃圾或置於規定垃圾集中點。

▲▼三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園開放區域。（圖／新北市高灘處提供）



烤肉已成中秋習俗，隨著節慶將至，往年新北市僅開放樹林區鹿角溪原住民主題部落公園供民眾野炊，今年一舉新增了三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，以及永和區福和橋下永和河濱公園等5處，6處合法烤肉區提前於9月14日開放到中秋節（9月17日）共四天，其餘河濱全區禁止烤肉。

▲▼永和區福和橋下永和河濱公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園開放區域。（圖／新北市高灘處提供）



新北市高灘處表示，考量疫情解封及新鶯堤外便道路竣工，並因應中秋節及現今民眾過節習慣，決定加開河濱公園橋下增設臨時烤肉區。處長張修銘補充，增設的臨時烤肉區不可直接於地面或設施物上生火，且烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，並記得隨手帶走垃圾或置於規定垃圾集中點。

▲景觀橋化身星光鵲橋。（圖／新北市高灘處提供）



除了烤肉，家人們不妨趁著中秋佳節團聚賞月，也可到鄰近的三鶯之心、熊猴森樂園、八里城市沙雕展「宇你相遇」及光雕展「夢幻情緣」，新店的碧潭堰水景、夢遊天地共融遊戲場及寵物公園放風。另外，新北河濱公園5座自行車景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯）皆能賞夜間橋體光雕，留下愜意又難忘的假期時光。

▲▼「2024八里城市沙雕展」和光雕展「夢幻情緣」展至10月13日。（圖／高灘處提供）



交通資訊

1、鹿角溪原住民主題部落公園：

位於大漢溪左岸城林橋與柑園二橋間，可沿著新莊、樹林環河路前往或由鶯歌、樹林環河路前往或google導航搜尋「原住民主題部落公園」。

2、中山橋原住民族主題園區：

位於新北三重中山橋下，可搭乘大眾運輸自機捷A2三重站下車可至新北大都會公園，步行往中山橋方向。

3、八里文化公園：

位於八里區博物館路與忠孝路交叉口，至關渡大橋後往臺15線八里方向(龍米路)，經中華路、文昌路、博物館路直行即達。

4、陽光橋下右岸萊茵公園：

位於新店溪右岸「萊茵公園」陽光橋下，「陽光橋」串聯新店溪右岸萊茵公園及左岸陽光運動公園間，可搭乘大眾運輸捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行往陽光橋方向。

5、光復賞鳥河濱公園：

位於板橋區光復大橋下，往河濱公園入口於板橋環河道路靠萬板大橋下的 「江子翠橫移門」，進水門後右轉約500公尺為光復橋下。

6、福和橋下永和公園：

位於永和區福和橋下，由「福和橫移門」進入河濱公園沿福和橋下經過橋下市場往河邊方向步行約300公尺處。