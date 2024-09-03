▲礁溪晶泉丰旅頂樓無邊際溫泉泳池。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

中秋節即將到來，礁溪晶泉丰旅即日起至9月30日推出「皓月。品茗奉茬」住房專案，攜手宜蘭百年老店隆元茶莊，只要是入住指定專案旅客，就送「隆元／珍韻茶莊 阿里山茶禮盒組」，每晚6000元起，含翌日自助早餐，同時能免費體驗「宋代點茶」茶湯席課程；官網訂房加購高鐵車票享最低78折起優惠。

▲▼每間客房都有半露天私人浴池。

隨著時序漸漸入秋，開始進入享受溫泉最好季節，礁溪晶泉丰旅因應中秋節即將到來，推出專屬住房活動，雙人入住每晚6000元起，可在「三燔礁溪」享用早餐，體驗與「小小樹食」聯名打造的米其林綠星餐檯；飯店頂樓則有全台最美的無邊際溫泉泳池，晚間還可在滿溢南洋風情頂樓休憩區，欣賞星空電影院的強檔影片。

▲入住就送宜蘭百年老店隆元茶莊的「阿里山茶禮盒組」。

專案贈送的「阿里山茶禮盒組」取自2020年獲得「加拿大多倫多茶葉節金獎」的阿里山烏龍，經過傳統製程的茶葉幻化成琥珀色茶湯，旅人能細細品味獨特的入喉韻味。同時，為提供旅人中秋極致體驗，預訂此住房專案還可免費受邀參加「宋代點茶」茶湯席課程，可以任選9月6日、13日、18日、或是25日等4個場次報名，每場上限8人，額滿為止。

▲礁溪老爺今年的老爺式旅行為挑戰從101走到礁溪。（圖／老爺酒店集團提供）

此外，老爺酒店集團今年的「2024老爺式旅行」推出8條主題遊程，以「破框」為題，發想出挑戰體能、勇氣與冒險行程，包括從101走到礁溪，或是到台南拜師國寶級歌仔戲大師學歌仔戲，最後還能登台演出，特色旅程從即日起開賣，雙人成行每晚4310元起。

▲礁溪老爺酒店推出「淡蘭古道探索團」挑戰從101徒步至礁溪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能到茶廠體驗。（圖／老爺酒店集團提供）

舉例來說，礁溪老爺酒店推出「淡蘭古道探索團」挑戰從101徒步至礁溪，有3天2夜與2天1夜的選擇。3天2夜行程沿途行經深坑、石碇、坪林等茶鄉、路長約 60 公里，沿途可以看到亞熱帶森林、水梯田、河谷等豐富地貌，至今仍可看到侏羅紀時代即存在的「雙扇蕨」，是條兼具體能和勇氣挑戰的路線，行程其中一晚入住坪林加上白長青茶作坊製茶體驗，一晚入住礁溪老爺酒店。

▲老爺酒店集團希望藉由今年的8條老爺式旅行行程，為台灣人找到留在台灣玩的方法。（圖／記者蔡玟君攝）

而在其他城市的老爺酒店行程，也有如台東知本老爺酒店的「達魯瑪克部落獵人體驗」、南港老爺行旅「岬灣潛水考證團」、台南老爺行旅「拜師國寶級歌仔戲大師」、台北老爺酒店與老爺會館推出挑戰台北大縱走第五段的「台北縱走健行團」等行程。