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藏壽司苗栗首店9／10試營運　吉伊卡哇最後一波滿額贈9／7登場

▲藏壽司頭份運動公園店9/10試營運　吉伊卡哇壓軸滿額贈9/7登場。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司頭份運動公園店9/10試營運。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

苗栗首店來了！藏壽司頭份運動公園店9月10日試營運，並且連14天祭出9折優惠。此外，吉伊卡哇聯名最終回也將於9月7日登場，單筆消費滿1000元，就能把限量墊板免費帶回家。

藏壽司看好鄰近竹南科學園區的市場潛力，頭份運動公園店選址於頭份運動公園附近，9月10日試營運，9月17日正式開幕。慶祝開新店，9月10日至9月23日按讚或追蹤品牌官方社群，並完成指定步驟，即享有用餐9折優惠。

▲藏壽司頭份運動公園店9/10試營運　吉伊卡哇壓軸滿額贈9/7登場。（圖／藏壽司提供）

▲吉伊卡哇限量墊板滿額贈9/7登場。（圖／藏壽司提供）

席捲全台的吉伊卡哇聯名活動，最後一波滿額贈9月7日登場，單筆消費滿1000元，按讚藏壽司官方Facebook或是追蹤IG，吉伊卡哇限量墊板就能免費帶回家，4種款式隨機發送，恕不挑款，贈品數量有限、送完為止。

▲藏壽司頭份運動公園店9/10試營運　吉伊卡哇壓軸滿額贈9/7登場。（圖／藏壽司提供）

▲炙烤味噌起司鮭魚壽司。（圖／藏壽司提供）

藏壽司近期也推出多款新品，「生蝦壽司」將鮮蝦經過輕燙後完美保留鮮甜，「炙烤味噌起司鮭魚壽司」擠上醇厚味噌與香濃起司，「鹽味花蛤軍艦」則是鮮美花蛤佐特調鹽味。

▲爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS於9月2日起推出秋季限定「Perfect Match！天生絕配」系列新品。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS於9月2日起推出秋季限定「Perfect Match！天生絕配」系列新品。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS於9月2日起推出秋季限定「Perfect Match！天生絕配」系列新品，以「鮭」、「蟹」為主要食材搭配，打造6道季節限定餐點，分別是「金賞鮭蝦佐蟹黃」、「一番鮭鰈雙享」、「蟹膏蟹肉盛」、「蟹膏紅蟹雙享」、「麵包蟹螯」、「麵包蟹身」。9月30日前爭鮮會員至爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS單筆消費滿500元，就送「話題新品嚐鮮券」1張，可在10月份兌換蟹膏紅蟹雙享或金賞鮭蝦佐蟹黃。

關鍵字： 美食雲 藏壽司 爭鮮 迴轉壽司

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