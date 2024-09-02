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達人揭12月到北海道滑雪3大優勢！機加酒省3成　免人擠人體驗粉雪

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北海道是許多台灣人冬天出國滑雪首選。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

近年出國滑雪備受台灣人喜愛，全包式滑雪假期品牌Club Med就發現今年12月出發日本北海道訂單，相較去年同期已成長15%，其中家庭新手佔8成。多位滑雪達人就分析12月到北海道滑雪的3大優勢，不但天氣更穩定，且還能避開人潮，高CP值吸引許多人到當地體驗粉雪魅力。

近年冬季出國滑雪已成為台灣人首選行程，在日本眾多滑雪目的地中，又以北海道最受歡迎。若想避開擁擠滑雪人潮，許多達人均推薦12月前往最佳，其中關鍵3大優勢包括：

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Club Med觀察，12月中上旬的房價與機票更實惠，最高可省2至3成。圖為北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

1.房價、機票便宜2至3成，相同費用享受更長天數
根據Club Med觀察，相較於1、2月滑雪旺季，12月中上旬的滑雪旅費在房價和機票上更加實惠，便宜2-3成。台灣滑雪旅遊作家娜塔蝦指出，由於家庭旅遊人數較多，預算是許多家庭客決定滑雪假期的關鍵因素之一。12月中上旬出發的優點，就是在相同的價格下，享受更長天數的滑雪旅程，同時可有更多元的房型能選擇，對於不同人數的家庭客群而言，能更好安排住宿。

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

▲12月前往滑雪，可以避開擁擠人潮。（示意圖／記者蔡玟君攝）

2.避開擁擠人潮
知名親子滑雪專家陳世明Chris指出，12月中上旬，雪場人潮較少，對於新手而言，可以更沒有壓力的學習技巧；對於有小朋友的家庭而言，也可以避免因小朋友在雪地中視覺目標小，導致被撞到的危險。

▲▼北海道滑雪，北海道粉雪。（圖／Club Med）

▲北海道粉雪備受滑雪客青睞。（圖／Club Med提供）

3.穩定天氣，搶先享受粉雪樂趣
天氣狀況對於滑雪體驗至關重要，全台最大滑雪社團創辦人小宇分享，相較於1、2月會有暴風雪、大霧等狀況，12月中上旬相對穩定的天氣，使滑雪新手能更舒適地練習。而前冬季奧運資格賽國手文彥博Perry Moon則認為，北海道因緯度較日本本島高，12月雪況相對穩定，非常適合想衝第一波粉雪的滑雪客。

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北海道Club Med Kiroro Peak全包式滑雪假期，還有分級分齡滑雪課程能參加。（圖／記者蔡玟君攝）

為吸引旅客到北海道滑雪，Club Med祭出限時優惠，即日起至9月28日下訂，並在12月15日前入住Club Med日本北海道滑雪度假村（包括Kiroro Peak、Tomamu、Sahoro)，5天4夜不含機票每人最低4.6萬元起，價格均涵蓋住宿、美食、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、瑜珈、G.O娛樂秀、主題派對等一系列體驗。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲北海道富良野最新開幕的諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供，下同）

而若喜歡入住新飯店，位於北海道富良野的精品旅宿品牌「諾佐酒店NOZO HOTEL」於2023年底開幕，主打走路3分鐘到滑雪場，在旅館內還能享受大浴場，同時業者也提供多樣化旅遊體驗代訂服務，例如搭熱氣球繫留俯瞰大地，或騎單車徜徉在田園間。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲酒店外觀。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲▼從雙人房到套房，酒店共有8種房型。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

諾佐酒店共設有78間客房、8種房型，平均坪數從5坪至14坪左右，包括雙人房、三人房、家庭房還有套房等。酒店設計充分運用自然色調和材質，打造現代時尚、溫馨兼具的空間；客房則以極簡淺色調搭配木質傢俱，呼應擁有豐富自然景觀的富良野。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲酒店內全日餐廳「樺木餐廳」（Shirakaba）。

公共空間方面，館內的「樺木餐廳」（Shirakaba）為全日餐廳，並設有戶外露台，旅客可以在此享用日式或西式早餐；餐點食材更取自在地，例如透過鄰近農場或牧場提供，還有當地必吃海鮮，讓旅客享受最具在地特色的美食。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲大浴場設施。

水療中心「Sugi Spa」則設有水浴和桑拿，浴場除室內男、女湯外還有自然感十足的露天浴場，旅客也可在此享受冷水浴及三溫暖設施，尤其在外玩樂一整天，晚上泡個澡洗去一身疲勞。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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