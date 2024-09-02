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全新南瓜莊園主題房「1人2600元起」！包早餐、六福村票、體驗營

▲「六福淺山農場農事體驗營」,「惡靈朝聖團」,六福村萬聖節,。（圖／六福旅遊集團提供）

▲繼六福莊「非洲探險遊戲島」7月1日開幕後，六福莊今（2日）預告「南瓜莊園」主題房將在本周亮相。（圖／六福旅遊集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

為響應六福村「墓碑鎮」萬聖節盛事，六福莊全新規劃「南瓜莊園」主題房，目前仍改裝中，二天一夜專案於「南瓜莊園」主題房或剛果綠地房型住一晚，含早餐、全新遊戲室「非洲探險遊戲島」、「六福淺山農場農事體驗營」，每房再依專案人數贈送六福村兩日入園手環，四人成行，每人只要2,600+10%元。

▲「六福淺山農場農事體驗營」,「惡靈朝聖團」,六福村萬聖節,。（圖／六福旅遊集團提供）

▲「六福淺山農場農事體驗營」。

繼63坪「非洲探險遊戲島」遊戲室7月1日開幕後，六福莊今（2日）預告「南瓜莊園」主題房將在本周亮相。業者透露，將剛果原野四人房打造成歐洲南瓜主題莊園，房內有可愛的萬聖裝飾，還能體驗躺在稻草堆中，感受被包覆的柔軟，以及楓葉網美牆可讓全家合影，每日限量2間。

對此，業者即日起至11月24日針對一家三口祭出「小小南瓜莊園」專案，入住「南瓜莊園」主題房或剛果綠地房型，含早餐、全新遊戲室「非洲探險遊戲島」無限制體驗與「六福淺山農場農事體驗營」，每房再依專案人數贈送六福村兩日入園手環，還有南瓜燈籠手作體驗2人份。

▲六福莊剛果綠地房。（圖／業者提供）

▲六福莊剛果綠地房。

同時，住房期間完成指定任務，還可兌換「萬聖南瓜造型糖果桶」1只，二天一夜只要10,400+10%，9月6日前除了預訂享旺日不加價、假日加半價優惠，再加碼招待一位入住，贈六福村二日入園手環1條（不含其他專案內容），四人成行，換算下來每人只要2,600+10%元，一家大小都能輕鬆享受萬聖慶典。

▲「六福淺山農場農事體驗營」,「惡靈朝聖團」,六福村萬聖節,。（圖／六福旅遊集團提供）

▲全台最大變裝趴將在六福村登場。

秋高氣爽也是露營的好時節，桃園「朋趣豪華露營車」為迎接開幕兩周年，即日起至10月31日，周日至周五雙人入住指定露營車款，一晚8,699元起，第三位入住只需加99元，換算下來一人免3,000元，即可享下午茶、晚餐、消夜與翌日的早餐箱。

▲朋趣豪華露營車「天馬號」,朋趣隨行包,栗比鑰匙圈。（圖／天成飯店集團提供）

▲朋趣豪華露營車「天馬號」。（圖／天成飯店集團提供）

不僅如此，每車更加碼贈價值千元的天成文旅商品，包括個人旅行收納包、朋趣隨行包及栗比金屬易拉扣鑰匙圈。入住期間，還能免費暢玩戶外童樂園設施，包含旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫。

關鍵字： 新竹旅遊 關西六福莊 度假飯店 非洲探險遊戲島 親子旅遊 桃園旅遊 朋趣豪華露營車

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